Nuova caserma dei Vigili del Fuoco: “Nel 2024 la posa della prima pietra”

Incontro tra i vertici lombardi dei Vigili del Fuoco, il deputato Maerna e il consigliere regionale Zamperini per parlare del futuro della nuova caserma

LECCO – Incontro istituzionale tra il Deputato di Fratelli D’Italia Umberto Maerna, il Consigliere Regionale lecchese Giacomo Zamperini, il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco Fabrizio Piccinini, e il Dirigente Regionale del corpo Daniele Panza e il Comandante Provinciale dei pompieri di Lecco Alessandro Granata, con l’obiettivo di accelerare l’iter di definizione e soprattutto realizzazione della nuova caserma dei Vigili del Fuoco a Lecco.

“Cabina di regia prosegue il suo lavoro istituzionale, necessario per raggiungere l’obiettivo”, dichiara il Deputato dopo l’incontro di ieri, lunedì. “Siamo attivi ad ogni livello per mantenere l’impegno assunto coi cittadini e i vigili del fuoco di Lecco: iter chiaro, ora attendiamo posa prima pietra”, aggiunge il Consigliere Regionale.

Si tratta di un ulteriore passo della “cabina di regia” insediata dopo le elezioni Politiche di esattamente un anno fa e dell’insediamento della nuova legislatura in Regione Lombardia, col preciso scopo di fare da tramite con il nuovo Governo per poter consentire a quest’opera importantissima, sia per il servizio reso al territorio, che per migliorare le condizioni in cui operano i pompieri lecchesi, di vedere finalmente la luce. La volontà, confermata anche dall’incontro odierno, è quella di coinvolgere tutti ciascuno per le proprie competenze e responsabilità affinché la Caserma venga finalmente realizzata.

“Abbiamo compiuto un altro passo verso l’auspicata conclusione di un iter particolarmente lungo. Ci sono ragioni spesso oggettive che ostacolano i progetti pubblici, ma noi dobbiamo fare di tutto per rimuovere gli ostacoli: sia io che il consigliere Zamperini siamo in contatto ormai da tempo col Sottosegretario al Ministero degli Interni Emanuele Prisco, che ha delega sui VVFF, per consentire di realizzare questa infrastruttura necessaria per Lecco”, dichiara l’Onorevole Maerna.

“Ringrazio il nuovo Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecco, Alessandro Granata ed il Direttore Regionale Fabrizio Piccinini, entrambi appena insediati nei rispettivi ruoli, i quali si sono già prodigati al fine di riprendere in mano un progetto ormai fermo da quasi vent’anni. Ora, finalmente, abbiamo la conferma che l’iter che porterà l’affidamento dei lavori è alle porte e tra la fine di quest’anno e l’inizio del 2024, dovrebbe vedere la posa della prima pietra della nuova Caserma di Lecco, tutto questo grazie ad un lavoro sinergico ed allo sforzo comune di più livelli istituzionali. Così potremo consegnare un luogo dignitoso di lavoro agli oltre 80 Vigili del Fuoco della Provincia di Lecco ed efficientare un servizio indispensabile per tutto il territorio” dichiara Zamperini.

“Questa è stata anche l’occasione per discutere con i vertici dei VV.FF. di alcuni progetti ai quali Regione Lombardia presterà la massima attenzione, a partire dal sostegno dei distaccamenti presenti nella nostra provincia che coinvolgono circa 150 volontari a partire da quello di Valmadrera», conclude il consigliere regionale.