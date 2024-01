Nuovi volontari Abio, al via il corso di formazione all’ospedale di Lecco

Lunedì 15 gennaio il primo incontro per aspiranti volontari

L’associazione si rivolge ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria

LECCO – L’Associazione per il Bambino In Ospedale (ABIO) organizza un nuovo corso di formazione rivolto ad aspiranti volontari interessati alle attività che svolge l’associazione lecchese. Il corso di formazione inizierà lunedì 15 gennaio 2024, dalle ore 16 alle 18.30, presso l’aula bianca dell’ospedale Manzoni di Lecco (questo primo incontro sarà necessario per poter proseguire il percorso di formazione).

Il corso si rivolge a tutti coloro che vorranno vivere l’esperienza di essere volontario nel reparto di Pediatria dell’ospedale di Lecco. Sarà un corso formativo di gruppo con diversi interventi, momenti di confronto e conoscenza, temi da approfondire ed emozioni da condividere. Sarà il primo di altri momenti necessari a diventare volontario, perciò la presenza è obbligatoria. Per confermare la presenza scrivere a formazione@abiolecco.it.

Abio

Fondata nel 1978 per promuovere l’umanizzazione dell’ospedale e ridurre al minimo il potenziale rischio di trauma che ogni ricovero presenta, attraverso i suoi volontari, ABIO collabora con le diverse figure operanti in ospedale per attuare una strategia di attiva promozione del benessere del bambino e della sua famiglia. Il compito dei volontari ABIO è quello di collocarsi a fianco dei bambini e dei ragazzi ricoverati, offrendo un supporto anche alle loro famiglie attraverso la disponibilità all’ascolto e all’informazione sui servizi disponibili in ospedale.