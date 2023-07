Nuovo successo per Shopping di Sera, la Lecco turistica passa anche da qui

Tantissimi i turisti che si sono riversati in centro per le aperture serali dei negozi

Si pensa già all’organizzazione dell’edizione 2024, con meno serate d’apertura, ma più partecipazione da parte dei negozianti

LECCO – Si sono conclusi, con la serata di ieri, i giovedì di Shopping di Sera, l’iniziativa targata Confcommercio Lecco all’insegna degli sconti e delle aperture serali dei negozi. “Siamo molto soddisfatti e già pronti a lavorare per migliorare il format in attesa dell’anno prossimo”, a tracciare il bilancio è Oscar Riva, titolare del negozio Kammi e presidente di Federmoda Lecco.

Il meteo ha graziato la kermesse: “Non abbiamo dovuto annullare nessun giovedì – dice Riva – i temporali sono sempre arrivati prima o dopo gli orari dell’iniziativa, questo ha portato le persone a uscire per fare shopping. Abbiamo avuto un buon riscontro da parte della clientela”. Negli ultimi giorni, tantissimi i turisti: “Una marea di turisti stranieri – spiega Riva – Shopping di Sera è un’opportunità anche in chiave di una Lecco turistica, iniziative come questa richiamano la gente in centro e danno un volto nuovo alla città”.

Poi le riflessioni per migliorare in vista dell’edizione 2024: “Abbiamo riscontrato meno adesioni da parte dei negozi quest’anno – commenta il presidente di Federmoda Lecco -, la riflessione che abbiamo fatto è che forse è troppo lungo il periodo su cui si snoda l’iniziativa – ogni giovedì di giugno e luglio -, si pensava quindi con i colleghi di restringere Shopping di sera al mese di luglio, in occasione dei saldi, in questo modo sarebbe più gestibile. Capiamo che per chi non ha personale stare in negozio dalle 9 alle 23 è pesante, ma su un periodo ristretto crediamo sia più facile far aderire”.

Sono stati un centinaio in tutto i negozi del centro che hanno tenuto le serrande alzate fino a tarda sera per i giovedì di shopping. “Ci siamo ripromessi per il prossimo anno – continua Riva – anche di ricercare una collaborazione con il Comune. Vengono organizzate davvero tante iniziative nel periodo estivo, se si riuscisse a farle il giovedì sarebbe il massimo. Noi commercianti potremmo fare da contorno alle manifestazioni e le manifestazioni attirerebbero clienti in centro. Lo scorso giovedì con il festival jazz c’erano molte persone, le serate acquisiscono tutt’altro volto”.