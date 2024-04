Ordine Ingegneri: medaglia d’oro ai “senatori” per i 50 anni dalla laurea

Prestigioso riconoscimento per Alberto Colombo, Piergiorgio Locatelli, Gianfranco Milani, Gianni Mori, Francesco Parolari e Giulio Spreafico

Al termine dell’assemblea, convegno “I segreti della MotoGp”, con l’ingegnere Marco Rigamonti

LECCO – L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Lecco si è riunito giovedì 18 aprile, per l’annuale Assemblea Ordinaria per l’approvazione del bilancio che si è svolta nell’Aula Magna del Polo Territoriale di Lecco del Politecnico di Milano. L’incontro, a cui hanno preso parte autorità, rappresentanti delle istituzioni, esponenti del mondo delle associazioni e dell’impresa, è stato introdotto dalla relazione del presidente Adriano Alderighi che ha presentato le attività svolte dal Consiglio direttivo e dal Consiglio di disciplina.

“In questo ultimo anno – spiega Alderighi – l’Ordine è stato particolarmente attivo innanzitutto nel campo della formazione: sono stati infatti organizzati 37 eventi formativi, corsi di aggiornamento obbligatori, seminari, convegni, quasi tutti in presenza. Si tratta di più del doppio dell’anno precedente e un numero considerevole per un Ordine medio piccolo come il nostro, come ci viene riconosciuto anche da altri Ordini più grandi. Questa attività è stata possibile grazie al grande impegno della Commissione Formazione, in particolare della referente e Vice Presidente Narghes Doust, del nostro personale di segreteria e dell’alleanza strategica con gli altri Ordini e Collegi territoriali, tra cui in particolare l’Ordine degli Architetti PPC, con la Consulta Regionale CROIL, con l’Associazione Italiana Donne Ingegneri Architetti, AIDIA“.

L’Ordine degli Ingegneri di Lecco, nato nel novembre 1995, due anni dopo l’istituzione della Provincia di Lecco per distaccamento dalla Provincia di Como, conta oggi 1.077 iscritti, di cui 1002 alla sezione A (laureati quinquennali) e 75 alla sezione B (laureati triennali). In crescita negli ultimi anni, percentuale delle donne ingegnere nel lecchese, il 17% del totale degli iscritti all’Ordine. Fra questi 1.077 iscritti figurano anche 36 nuovi ingegneri e i 6 nuovi “senatori”, ossia gli ingegneri che hanno raggiunto il traguardo dei 50 anni dalla laurea e che sono stati premiati con la consegna della medaglia d’oro. Il prestigioso riconoscimento è stato conferito nel 2024 a Alberto Colombo, Piergiorgio Locatelli, Gianfranco Milani, Gianni Mori, Francesco Parolari e Giulio Spreafico.

Oltre alla formazione continua e al supporto ai professionisti, l’Ordine degli Ingeneri di Lecco è impegnato anche sul fronte della promozione di iniziative di più ampio respiro con volontà di svolgere un ruolo propositivo nel campo degli interventi pubblici. Ne è un esempio il recente seminario sul Partenariato Pubblico Privato, organizzato in collaborazione con il CNI, (Consiglio Nazionale Ingegneri) che ha visto la partecipazione di Enti Pubblici, società partecipate ed imprese.

“L’Ordine degli Ingegneri di Lecco – conclude il presidente Adriano Alderighi – è pronto a raccogliere le nuove sfide, forte di una presenza sempre maggiore sul territorio, al fianco di professionisti e aziende”.

Al termine dell’Assemblea spazio al convegno “I Segreti della MotoGP” con relatore Marco Rigamonti, ingegnere lecchese che ha raccontato la sua lunga esperienza nelle Squadre Corse di Ducati e Suzuki, costellata di trionfi con la Rossa bolognese. Il tema del convegno, come altri eventi formativi già svolti e pianificati, è stato scelto con l’intenzione di coinvolgere sempre più settori dell’ingegneria, in questo caso quello della meccanica e dell’automotive, oltre al settore civile-ambientale, storicamente il più vicino alle attività dell’Ordine. Sempre più strategico sarà, infatti, il coinvolgimento di tutti gli Ingegneri, iscritti e non iscritti, coerentemente con quanto indicato anche dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri.