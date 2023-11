Pedemontana ed esproprio ai danni di azienda agricola lecchese, incontro tra le parti

Il consigliere regionale FdI Zamperini: “Proposte migliorative”

Confronto è possibile “grazie alla grande disponibilità dell’azienda Autostrada Pedemontana”

CERNUSCO LOMBARDONE – Importante incontro tra i tecnici dell’Assessorato alle Infrastrutture e Opere pubbliche, la Direzione Generale di Autostrada Pedemontana Lombarda S.P.A e l’Azienda Agricola Galbusera S.S. Società Agricola di Cernusco Lombardone (LC), in riferimento all’opera infrastrutturale della variante alla Tratta D di A36 Autostrada Pedemontana Lombarda denominata Tratta D-Breve, che prevedeva un esproprio ai danni dell’Azienda Agricola lecchese.

In merito è intervenuto il Consigliere Regionale lecchese, Giacomo Zamperini, che ha fortemente voluto si tenesse questo momento di dialogo.

“Sin dal primo incontro con il titolare dell’azienda agricola, Valerio Galbusera, abbiamo percepito forte preoccupazione per questa situazione. Ci era stato chiesto aiuto, e non abbiamo certo potuto rimanere fermi a guardare. Il progetto iniziale dell’opera prevedeva, di fatti, che i terreni dell’Azienda agricola lecchese, con sede a Vimercate (MB), venissero attraversati dall’opera, penalizzando questa impresa, arrivando persino ad ipotizzarne la chiusura, mettendo a rischio il posto di lavoro di 32 addetti full time e comportando un danno economico pari a 726.000,00 euro l’anno, senza contare la conseguente impossibilità di far fronte agli impegni finanziari nei confronti di banche, fornitori e catene della grande distribuzione alimentare. L’azienda, inoltre, ha recentemente investito in un piano di sviluppo per 5.436.700,00 euro che, con il progetto originario, avrebbe rischiato di essere vanificato, così come gli investimenti già realizzati.

L’incontro con le parti interessate ha permesso di evidenziare possibili soluzioni alternative le quali, grazie ad una proficua collaborazione, potranno essere messi in campo per il completamento dell’opera con le modalità più soddisfacenti per tutti gli attori coinvolti”. Ha spiegato il Consigliere di FDI, Giacomo Zamperini.

“Questo confronto è stato possibile grazie alla grande disponibilità dell’azienda Autostrada Pedemontana e del suo Presidente, il Dott. Luigi Roth, del Direttore Generale Sabato Fusco, grazie alla mediazione dell’Assessore all’Agricoltura, Alessandro Beduschi, e della Coldiretti Como-Lecco. Abbiamo avuto la dimostrazione di come le grandi opere strategiche, per essere percepite come tali, debbano essere realizzate con l’ascolto del territorio ed il confronto con gli operatori economici e con gli altri livelli istituzionali. È stato un lavoro di squadra che torna ad ispirare fiducia nelle istituzioni e nei loro rappresenta locali. Uniti si vince e si fa bene, per una buona ragione in una buona Regione, come la nostra Lombardia”.