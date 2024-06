Pescate. Scavi per la fibra, il sindaco sospende i lavori: “Danni e disagi inammissibili”

Già nei giorni scorsi De Capitani aveva denunciato la situazione

“Cittadini senza internet e con le auto bloccate nei box”

PESCATE – Dopo la denuncia dei giorni scorsi il sindaco di Pescate Dante De Capitani passa alle ‘misure forti’ e annuncia la sospensione dei lavori relativi alla posa della fibra ottica in paese.

“Ho effettuato un nuovo sopralluogo, questa volta in via Papa Giovanni XXIII, è incredibile, alcuni cittadini non riescono neanche ad uscire dai propri box con l’auto, danni e disagi sono inammissibili” ha commentato, condividendo le fotografie scattate nella giornata di sabato che documentano lo stato degli asfalti dopo gli scavi. “In più ho mezzo paese senza internet perché giovedì scorso hanno tagliato il cavo di connessione – ha aggiunto – i cittadini sono furiosi con l’impresa e minacciano, giustamente, azioni di rimborso”.

Da domani i lavori saranno dunque sospesi con ordinanza sindacale: “I lavori a Pescate o si fanno a regola d’arte o non si fanno. So che molti altri colleghi hanno gli stessi problemi con i lavori per la fibra e sarebbe opportuno fare fronte comune per limitare questi disservizi” ha concluso.