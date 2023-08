Piazza Manzoni, posati i new jersey della nuova rotonda provvisoria. Cambia la viabilità

Realizzata la terza rotonda provvisoria per la desemaforizzazione del centro

Da questa mattina, mercoledì, cambia la viabilità in piazza Manzoni

LECCO – I new-jersey bianchi e rossi disegnano la nuova rotonda. Da questa mattina, mercoledì, cambia la viabilità dell’incrocio di piazza Manzoni: la scorsa notte sono stati spenti i semafori e sono stati posizionati i blocchi della nuova rotatoria provvisoria.

Il cantiere si era aperto il 18 luglio scorso, con il posizionamento delle reti la sera, e – dalla mattinata successiva – con gli interventi sui cordoli e sulle aiuole, propedeutici al disegno della sagoma della rotatoria.

Da oggi inizia quindi la sperimentazione della nuova viabilità tra viale Dante, corso Martiri, via Visconti e viale Costituzione: nei piani dell’Amministrazione comunale c’è la desemaforizzazione del centro cittadino – con il progetto complessivo che comprende le altre due rotatorie di via Marco d’Oggiono e viale Costituzione – per ridurre i congestionamenti e le lunghe code negli orari di punta.

Con la rotonda provvisoria in piazza Manzoni verranno calcolati i punti più idonei per disegnare gli attraversi pedonali e i raggi di curvatura necessari ai mezzi pesanti.

Per consentire gli ulteriori lavori, fino alle 18 del 19 agosto, resterà in vigore il divieto di transito (eccetto per i residenti) nel tratto tra Via Azzone Visconti e Piazza Manzoni.