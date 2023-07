Rotonda in piazza Manzoni: iniziano i lavori. La viabilità cambierà da metà agosto

Ieri sera (martedì) sono state posizionate le reti che segnalano l’area dei lavori

A metà agosto verranno posati i new jersey bianchi e rossi e si attiveranno le modifiche alla viabilità

LECCO – Bisognerà aspettare fino a metà agosto per veder disegnata, con i new-jersey, la sagoma della nuova rotonda di piazza Manzoni e di conseguenza per il cambio di viabilità con lo spegnimento dei semafori dell’incrocio. Ma già fra ieri sera e questa mattina gli operai hanno iniziato i lavori preliminari.

Tra viale Dante, corso Martiri, via Visconti e viale Costituzione sono state posate le reti che delimitano il cantiere e sono a protezione degli operai che inizieranno ad intervenire sui cordoli delle aiuole: “Le aiuole devono essere modificate e stondate per accompagnare la rotonda – spiega l’assessore alla Viabilità, Renata Zuffi -, in questa fase per gli automobilisti non cambierà nulla. Una volta finiti i lavori preliminari verrà fatta l’ordinanza per la modifica della viabilità e verranno posizionati i new jersey“. A livello di tempistiche si arriverà a metà agosto.

“Dalla metà del mese prossimo inizierà la sperimentazione vera e propria sulla viabilità – continua l’assessore -. Si tratta di una rotatoria dalla progettazione complicata e importante, è fondamentale capire quali sono i punti migliori per far muovere i pedoni in sicurezza”. L’obiettivo della rotonda, inserito nel progetto complessivo con le altre due rotatorie di via Marco D’Oggiono e in Viale Costituzione, è quello di decongestionare il traffico cittadino, senza le interruzioni dettate dai semafori.

La statua di Alessandro Manzoni non verrà spostata: “Resterà al suo posto – conferma Zuffi – ma la sperimentazione sarà fondamentale, dobbiamo capire il giusto raggio di curvatura che permetta a tir e mezzi pesanti di curvare senza difficoltà”.