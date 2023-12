Pista di pattinaggio, l’intero incasso di lunedì devoluto all’ospedale di Lecco

L’importo sarà destinato al reparto oncologico dell’ospedale Manzoni di Lecco

L’iniziativa è promossa e voluta dai gestori della struttura

LECCO – Aperta al pubblico da sabato 2 dicembre e inaugurata ufficialmente martedì 5 dicembre, la Pista di Pattinaggio XXL di Lecco è pronta a portare sulle scene di questa stagione 2023-2024 un ricco calendario di eventi collaterali, a partire da lunedì 11 dicembre 2023. In questa giornata, l’intero incasso (al netto delle spese di gestione) sarà devoluto dalla struttura a favore del reparto oncologico dell’ospedale Alessandro Manzoni di Lecco. Nella stessa data, inoltre, sul retro del Teatro Sociale di Lecco verrà installata una serie di proiettori, pronti a diffondere gli auguri del Comune di Lecco in diverse lingue.

Tradizione del Natale lecchese amata da grandi e piccini, cittadini e turisti, quest’anno per la prima volta la Pista di Pattinaggio XXL di Lecco è coperta da un’ampia e complessa struttura, grazie a cui è possibile garantire l’apertura anche in caso di maltempo. Ma non solo: nella stagione 2023-2024 l’amata pista di piazza Garibaldi porta con sé un nuovo e ricco palinsesto di eventi collaterali, che vanno a colorare le feste invernali di cittadini e turisti fino a domenica 28 gennaio 2024.

Tradizione natalizia tra le più amate dai lecchesi, la pista di ghiaccio di piazza Garibaldi torna a far sorridere grandi e piccini una struttura professionale di circa 800 metri quadri, grazie all’installazione di un nuovo impianto di luci a led di ultima generazione che, oltre a suggestivi giochi di luce, garantisce alla pista anche migliori prestazioni in termini sia efficientamento che di sostenibilità energetica.