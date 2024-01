Planetario Lecco: oggi su Rai Uno “La Stella di Natale” ad “A Sua immagine”

Passerella su Rai Uno per il Planetario di Lecco grazie al format “La stella di Natale”

Ricco il programma di attività e iniziative proposte grazie al gruppo Deep Space

LECCO – Il Planetario inaugura il nuovo anno con una passerella su Rai Uno e un ricco programma. Oggi, sabato 6 gennaio, ad “A Sua immagine” verrà infatti trasmesso il servizio girato da Mariantonietta Fiordalisi lo scorso 29 dicembre sul format del Planetario civico di Lecco “La Stella di Natale”, che riprenderà domenica 7 gennaio alle 16. Riprendono con gennaio anche le conferenze del venerdì: il 12 Cecilia Corti accompagnerà il pubblico alla scoperta del cielo invernale attraverso racconti e miti.

Imperdibile la proposta di venerdì 19 con il ritorno attesissimo di uno dei più accreditati cacciatori di bufale a livello internazionale, Paolo Attivissimo. Parlerà degli inganni di cui è spesso preda la nostra mente quando ricostruisce ed evoca fatti, con particolare riferimento agli avvistamenti Ufo e alle dichiarazioni sulle pseudoscienze: esperimenti pratici mostrano infatti quanto siano ingannevoli le percezioni umani (vista, udito, tatto, comprensione dei numeri e delle grandezze fisiche) e permettono di conoscere meglio la nostra mente e diventare osservatori più precisi, imparziali e razionali.

Venerdì 26 Davide Donato, ricercatore lecchese e in passato direttore scientifico del Planetario, racconterà la sua esperienza personale alla Nasa, mentre i sabati dei bambini avranno due appuntamenti: il 6 gennaio, giorno della Befana, con la proiezione Stelle, incenso e mirra, alle 15 e alle 16.30 dedicata ai Re Magi e alle festività. E il 27, alle stesse ore, con Gruby il maialino spaziale.

Domenica 21 lo spettacolo in cupola sarà intitolato “Vibrazioni e respiri dell’universo”: un’occasione unica durante la quale al cielo stellato farà da cornice la suggestione delle campane tibetane, in collaborazione con Sara Ravagnan e Odaka Yoga Lecco. Domenica 14 e domenica 28, alle ore 16, ci sarà la tradizionale proiezione in cupola sul cielo del mese, mentre lunedì 29 inizierà il corso base in sette serate (più una di osservazione) per chi vuole avvicinarsi al mondo dell’astronomia. A condurlo sarà Loris Lazzati.

Per tutte queste iniziative è necessario prenotarsi dal sito www.deepspace.it, dove è possibile trovare anche ulteriori informazioni, nonché i costi.