Pneumatici invernali e catene: da domani scatta l’obbligo

Da domani, mercoledì 15 novembre, andranno adottati su tutte le strade statali e raccordi autostradali

L’obbligo in vigore fino al prossimo 15 aprile

LECCO – Anas ricorda che da domani, mercoledì 15 novembre, fino al 15 aprile del prossimo anno è in vigore l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali su tutte le strade statali e raccordi autostradali in gestione in Lombardia. Ciclomotori e motocicli sono esenti dal provvedimento e potranno circolare solo in assenza di precipitazioni nevose in atto e in assenza di neve o ghiaccio su strada.

Nel dettaglio, le strade interessate sono:

Ss 36 Del Lago Di Como E Dello Spluga Dal Km 5,630 Al Km 119,400;

Ss 36 Racc Raccordo Lecco – Valsassina Dal Km 0,000 Al Km 9,015;

Ss 341 Gallaratese Dal Km 35,387 Al Km 46,160;

Ss 494 Vigevanese Dal Km 23,900 Al Km 70,250;

Ss 494 Dir. Vigevanese Dal Km 0,000 Al Km 2,500;

Ss 494 Dir/a Vigevanese Dal Km 0,000 Al Km 2,500;

Ss 494 Var. Variante Di Sartirana Lomellina Dal km 0+000 Al Km 2,713;

Ss 394 Del Verbano Orientale Dal Km 3,436 Al Km 50,516;

Ss 233 Varesina Dal Km 53,650 Al Km 72,116;

Ss 344 Di Porto Ceresio Dal Km 2,918 Al Km 12+862;

Ss 344 Dir. Porto Ceresio – Luino Dal Km 0,000 Al km 19,119;

Ss 344 Var Variante Di Arcisate E Bisuschio Dal Km 0,000 Al Km 5,810;

Ss 712 Tangenziale Est Di Varese Dal Km 0,000 Al km 8,810;

Ss 342 Briantea Dal Km 10,000 Al Km 53,060;

Ss 342 Dir/a Asse Interurbano Di Bergamo Dal Km 0,000 Al Km 7,200;

Ss 38 Dello Stelvio Dal Km 18,150 Al Km 68,500;

Ss 38 Var. Variante Di Morbegno Dal Km 0,000 Al km 18,415;

Ss 10 Padana Inferiore Dal Km 127,250 Al Km 164,878;

Ss 10 Var. Di Casteggio E Voghera Dal Km 0,000 Al km 19,753;

Ss 211 Della Lomellina Dal Km 30,450 Al Km 62,565;

Ss 211 Var., Ss 412 Della Val Tidone Dal Km 74,250 Al Km 94,200;

Ss 470 Della Valle Brembana E Del Passo San marco Dal Km 8,350 Al Km 38,600;

Ss 470 Dir. Della Valle Brembana Dal Km 0,000 Al km 13,862;

S s 671 Della Val Seriana Dal Km 0,680 Al Km 15,960;

Ss 753 Di Esino Dal Km 0,000 Al Km 28,800.

L’ordinanza è stata emanata in attuazione delle norme del Codice della Strada. L’obbligo è indicato su strada tramite apposita segnaletica verticale e ha validità anche al di fuori dei periodi indicati, in caso di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.