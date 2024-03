Prevenzione dell’Hpv, Asst Lecco organizza una giornata di Screening

Screening HPV, Vaccinazioni HPV, Screening Mammografico

L’appuntamento è per sabato 9 marzo

LECCO – In occasione della Giornata Mondiale contro l’HPV del 4 marzo e della Giornata internazionale della Donna dell’8 marzo, l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco organizza un Open Day Screening e Prevenzione. L’appuntamento è per sabato 9 marzo 2024.

Screening HPV

Per quanto riguarda lo Screening HPV, ci sarà l’apertura del Consultorio di Lecco in Via Tubi 43 e quello di Merate, Largo Leopoldo Mandic n.1. L’orario è dalle ore 8:30 alle ore 13. L’accesso sarà necessariamente su appuntamento telefonando al numero 039/5916822 dalle ore 09 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18.

Vaccinazioni HPV

Invece, per quanto riguarda le Vaccinazioni HPV, ci sarà l’apertura del Centro Vaccinale di Lecco in Via Tubi 43 e il Centro Vaccinale di Merate, Largo Leopoldo Mandic n.1. L’orario è dalle ore 8:30 alle ore 13:30 con accesso diretto.

Venerdì 8 marzo dalle ore 13.30 alle ore 16.00 – vaccinazione HPV dedicata alle donne > 26 anni (anno di nascita 1997 e precedenti) e maschi > 18 anni (anno di nascita 2005 e precedenti). Tale vaccinazione è prevista in co-pagamento pari a euro 82,30. Accesso libero (CUV Lecco e CUV Merate). Per info Tel: 0341.253900

Screening Mammografico

Infine, per lo Screening Mammografico ci sarà l’apertura del Centro Screening presso il P.O. di Lecco, Via dell’Eremo 9/11 (piano -1). L’orario è dalle ore 8:30 alle ore 12:30. Accesso su prenotazione tramite il Portale Regionale Prenota Salute.