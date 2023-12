Rancio. Primo intervento della stagione per la squadra antincendio

25 volontari al lavoro per la pulizia di un primo tratto della pista tagliafuoco

LECCO – Primo intervento della stagione 2023/2024 per la Squadra antincendio boschivo del gruppo Alpini Monte Medale che fa capo alla Comunità montana Lario Orientale Valle San Martino. Ieri, 25 volontari, hanno ricominciato i lavori di pulizia lungo un ampio tratto della pista tagliafuoco, partendo dalla zona della teleferica e scendendo verso via Montebello.

La pista tagliafuoco, infatti, richiede una costante manutenzione per poter intervenire al meglio in caso di incendio: “Quella di ieri è stata soltanto la prima delle cinque uscite che ci vedranno impegnati fino a primavera – ha detto il caposquadra Mario Fusi -. Come al solito un ringraziamento doveroso va a tutti i volontari per il notevole impegno che ogni volta mettono in campo”.