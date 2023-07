Rotonda in Piazza Manzoni, martedì iniziano i lavori

Il sindaco Mauro Gattinoni: “L’attraversamento del centro città si dimostrerà più scorrevole e funzionale”

Anche la nuova rotonda verrà inizialmente tracciata in maniera provvisoria con i new jersey bianchi e rossi

LECCO – Verrà approntata tra martedì e mercoledì la nuova rotonda in Piazza Manzoni che eliminerà il semaforo posto a regolare l’incrocio tra viale Dante, corso Martiri, via Visconti e viale Costituzione.

Lo ha annunciato il sindaco Mauro Gattinoni: “Approfittando della chiusura delle scuole e di qualche auto in meno dovuta al periodo di vacanza, stiamo realizzando in città alcuni interventi delicati che, diversamente, impatterebbero sulla mobilità. Oltre a diverse asfaltature, l’intervento principale sarà la realizzazione della nuova rotonda in piazza Manzoni che verrà approntata tra martedì 18 e mercoledì 19 luglio”.

Come accaduto per le ‘sorelle’ in via Marco D’Oggiono e in Viale Costituzione, anche questa verrà tracciata in maniera provvisoria coi new jersey bianchi e rossi, “per permettere di verificarne per alcuni mesi il dettaglio delle geometrie al passaggio del traffico e dei mezzi pesanti” spiega il sindaco.

“Con questa nuova rotonda – conclude – l’attraversamento del centro città si dimostrerà più scorrevole e funzionale; successivamente procederemo, per gradi, a rendere tutte le rotonde definitive, a partire da quella di via Marco D’Oggiono, a conclusione del cantiere di teleriscaldamento”.

Sul fronte viabilistico da martedì 18 luglio in Piazza Manzoni all’incrocio con via Dante la sede stradale subirà un parziale restringimento per consentire l’installazione del cantiere.

Per quanto riguarda gli altri interventi previsti in città, con la fine di luglio e l’inizio di agosto l’amministrazione comunale interverrà sugli attraversamenti pedonali in prossimità delle scuole per renderli più sicuri.

