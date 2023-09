Scuola, tra oggi e domani la campanella d’inizio per primaria, medie e superiori

Il ritorno in classe, fissato per il 12 settembre, è stato anticipato a oggi in molti istituti lecchesi

Nella nostra provincia sono circa 46.200 gli alunni iscritti a scuola, dalla materna alle superiori

LECCO – Tra oggi, lunedì e domani, martedì, suonerà la campanella di inizio anno scolastico per gli studenti delle scuole lombarde. Il calendario scolastico stilato da Regione Lombardia e Ufficio Scolastico regionale ha fissato il ritorno sui banchi per il 12 settembre, ma molti istituti, tra cui tutti e tre i comprensivi di Lecco, hanno deciso di anticipare l’inizio della scuola all’11 settembre, in modo da ripartire direttamente da lunedì.

Nella provincia di Lecco sono circa 46.200 gli studenti iscritti a scuola, dalla materna (dove le attività sono iniziate il 5 settembre) alle superiori.

In base ai dati diffusi dall’ufficio scolastico regionale per la Lombardia basandosi sulle iscrizioni effettuate a gennaio, sono 2.228 gli alunni che inizieranno il ciclo alla scuola primaria; 2.552 quelli alla secondaria di primo grado (medie) e 2.781 quelli alla secondaria di secondo grado (superiori).

Tra gli studenti della primaria, la maggior parte, pari al 45,9% frequenta un tempo scuola fino a 30 ore settimanali, il 32,5% frequenta a tempo prolungato (40 ore settimanali). Il 18,3% 27 ore settimanali e il 3.3% 24 ore settimanali.

Per quanto riguarda la frequenza alla scuola media la stragrande maggioranza degli studenti si avvale di una settimana da 30 ore, seguito dal 18,1% a tempo prolungato a 36 ore e dal 2,3% a tempo prolungato fino a 40 ore.

Tra le scuole superiori, i più gettonati tra i primini sono i licei (49,9%), scientifico e linguistico in primis; seguiti da istituti tecnici (35,4%) e professionali (14,7%).

Per quanto riguarda i dati degli iscritti alle scuole di Lecco città si parla di poco più di mille iscritti alla materna, circa 2mila iscritti alla primaria (tra scuole statali e paritarie); 1.742 iscritti alle medie e 8mila studenti alle superiori.