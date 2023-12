Talenti in volo: la città di Lecco ha premiato gli studenti meritevoli

Borse di studio per nove studenti che hanno conseguito la votazione di 10 e lode al termine delle medie

La piccola ma sentita cerimonia si inserisce nel progetto Talenti in volo voluto da Comune di Lecco e Confcommercio Lecco

LECCO – Si è svolta oggi pomeriggio, martedì, la cerimonia di premiazione e consegna degli attestati e delle borse di studio del valore di 200 euro agli studenti meritevoli della città di Lecco. L’appuntamento faceva parte del progetto “Talenti in volo”, un percorso pensato e voluto da Confcommercio Lecco e dal Comune di Lecco per valorizzare i giovani talenti in diversi ambiti.

Ad accogliere i nove studenti che, lo scorso anno scolastico, si sono distinti conseguendo la votazione di 10 e lode agli esami finali del primo ciclo di istruzione c’erano il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni e l’assessore all’Educazione Emanuele Torri, insieme al presidente di Confcommercio Lecco Antonio Peccati e al direttore di Confcommercio Lecco Alberto Riva.

“Voi siete la parte più importante della nostra città – ha detto il sindaco Gattinoni rivolgendosi ai ragazzi -. I giovani sono il miglior investimento per il futuro di una comunità e riconoscerne il merito (scolastico, sportivo, artistico…) è fondamentale, perciò oggi siamo qui per questa piccola ma importantissima cerimonia. Voi siete un modello per tanti altri ragazzi e la città fa il tifo per voi”.

“Buon volo a tutti voi, ma volando ci auguriamo che possiate rimanere qui perché la nostra città ha bisogno di voi – ha aggiunto Peccati e Riva -. Confcommercio Lecco sostiene i giovani perché rappresentano il futuro. Oggi è una giornata che ricorderete perciò dovete essere orgogliosi di voi. Credete nei vostri sogni e impegnatevi per realizzarli”.

“Questo importante momento si inserisce nel percorso di valorizzazione dei talenti scolastici. Un grazie a Confcommercio Lecco per questa collaborazione – ha detto l’assessore Torri -. Un grazie agli insegnanti e ai dirigenti (presenti in sala Alessandra Policastro e Mariapia Riva, ndr) e poi voglio esprimere le mie più vive congratulazioni alle studentesse e agli studenti premiati: avete cominciato questo ciclo di studi con la pandemia ma, nonostante tutto, vi siete concentrati sullo studio che era la cosa più importante”.

Gli studenti premiati

Francesca Cappello, Stefano Cogliati e Sara Atanni dell’Istituto comprensivo Lecco 1; Vittoria Sabatini, Emma Tagliaferri e Matteo Sala dell’Istituto comprensivo Lecco 2 e Martina Marra, Camilla Durando e Andrea Cagnato dell’Istituto comprensivo Lecco 3.

Le foto dei premiati