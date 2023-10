Tavolini in piazza, c’è un’intesa tra Comune e commercianti

La proroga governativa per l’occupazione degli spazi extra fuori dai locali scadrà a fine anno

Proposta una modifica al regolamento comunale: i dettagli verranno presentati martedì in commissione. Confcommercio: “Siamo soddisfatti”

LECCO – Fumata bianca nell’incontro di venerdì, tra Amministrazione comunale, Confcommercio Lecco, Fipe Lecco ed esercenti, che ha avuto come oggetto la questione dell’occupazione del suolo pubblico. Sul tavolo delle trattative la modifica al regolamento comunale per consentire ai locali di utilizzare gli spazi all’esterno della loro attività.

Fino a fine anno sarà infatti in vigore la deroga concessa dal Governo per l’emergenza Covid che consente agli esercenti di occupare spazi extra. Scaduta la proroga, entrerà in vigore il regolamento comunale, varato dal municipio nei mesi scorsi, che aveva ridotto gli spazi occupabili: una scelta che aveva creato malcontento tra gli esercenti.

Dopo diversi incontri, la proposta avanza dall’assessore Giovanni Cattaneo (Attrattività Territoriale) e dall’assessore Maria Sacchi (Lavori Pubblici), ha convinto Confcommercio Lecco presente con il direttore Alberto Riva, Fipe Lecco al tavolo con il presidente Marco Caterisano e alcuni rappresentanti degli esercenti.

La soluzione proposta verrà presentata nel dettaglio domani, martedì, in commissione: intanto, dopo l’incontro di venerdì, sembrerebbe sia stata trovata un’intesa tra le parti. Il commento del direttore di Confcommercio Lecco è positivo: “Dopo una serie di passaggi e di incontri, l’apertura dagli assessori soddisfa, se non tutte in buona parte, le richieste avanzate da Confcommercio, Fipe ed esercenti lecchesi – dichiara Riva – La modifica al regolamento comunale relativa all’occupazione del suolo pubblico che verrà portata in Consiglio Comunale ed entrerà in vigore dal 1° gennaio 2024, ci vede soddisfatti”.