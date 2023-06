Telefonia sociale, Auser Leucum firma due nuove convenzioni con Calco e Bulciago

Affidato da ATS ad Auser Leucum e Auser Monza Brianza il servizio

“Sempre di più i comuni si rendano conto dell’importanza di questo servizio di lotta alla solitudine”

LECCO – “Àncora di prossimità” racchiude già in sé il senso proprio del servizio di telefonia sociale così come inteso e attuato da Auser, ossia uno strumento d’intervento sociale e di vicinanza che aiuta a fornire un’adeguata risposta ai bisogni delle persone, mantenendone l’identità, l’autostima e l’autonomia. Affidato dall’Azienda Tutela della Salute il servizio di telefonia sociale fragilità 2022/2023

Auser Leucum sottoscrive nuove convenzioni con i comuni della Provincia di Lecco. Vivere in modo attivo la vecchiaia, restando il più a lungo possibile a casa propria, nel proprio quartiere. Le attività di aiuto alla persona dell’Auser si propongono a favore degli anziani, in particolare di quelli più soli e fragili anche attraverso lo strumento della telefonia sociale come contrasto alla solitudine e incrementare assistenza e inclusione. Aumenta il numero dei comuni che aderisce al servizio di telefonia sociale. L’obbiettivo è incrementare la conoscenza dei livelli di fragilità degli over 65, strumento indispensabile per avere un quadro preciso di come vive la persona anziana.

Nel mese di giugno sono state sottoscritte due nuove convenzioni con i comuni di Bulciago e Calco. Le sedi operative attive nella provincia di Lecco sono a: Lecco, Bellano, Abbadia Lariana, Oggiono, Calolziocorte, Barzanò, Paderno d’Adda, Colico. “Siamo soddisfatti che sempre di più i Comuni si rendano conto dell’importanza di questo servizio di lotta alla solitudine” ha detto il presidente Claudio Dossi.