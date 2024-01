Tornano i “Tè della Salute” di Synlab San Nicolò, appuntamento il 31 gennaio

“Tiroide: orologio del nostro benessere. Le patologie tiroidee e la nutrizione nella vita della donna”

LECCO – Continuano gli appuntamenti con i “Tè della Salute”: momenti di approfondimento su tematiche di medicina e benessere, assaporati davanti a un tè, in compagnia degli Specialisti di Synlab San Nicolò.

Dopo il successo dell’incontro dello scorso maggio, ritorna a grande richiesta l’appuntamento dedicato alla tiroide. L’evento dal titolo: “Tiroide: orologio del nostro benessere. Le patologie tiroidee e la nutrizione nella vita della donna”, si terrà presso il nostro Medical Center di Lecco, in Corso Carlo Alberto 78, mercoledì 31 gennaio alle ore 18.45.

Per quanto piccola e spesso poco considerata, questa ghiandola endocrina, la tiroide, è responsabile di numerose funzioni vitali per il nostro corpo. Tuttavia, è possibile incorrere in patologie della stessa che ne alterano le funzioni. Questo evento mira ad approfondire la tematica delle patologie tiroidee, con uno specifico focus sulla nutrizione nella vita della donna.

Presenti la Dott.ssa Elisabetta Mainetti, Medico Endocrinologo Synlab San Nicolò Lecco e il Dott. Davide Fumagalli, Medico Nutrizionista Clinico Synlab San Nicolò Lecco, che insieme entreranno nel merito di questo argomento, dando ampio spazio, come sempre, alle domande e alla condivisione.

I “Tè della Salute” sono un simbolo della promozione della salute e della prevenzione. Inseriti nel calendario di Synlab San Nicolò, rispettano quattro caratteristiche imprescindibili: un ambiente informale, la partecipazione di un pubblico ristretto di donne, la presenza di professionisti a completa disposizione delle partecipanti e, immancabile, un buon tè da assaporare insieme.

Anche questo incontro si inserisce nella programmazione “Synlab, la Salute in un Talk“, la rassegna di eventi organizzati da Synlab su tutto il territorio nazionale e aperti al pubblico. La partecipazione è gratuita ma sarà necessario iscriversi presso la Segreteria Organizzativa, scrivendo una e-mail a: eventi.sannicolo@synlab.it.