Turismo. Pasqua tra pioggia e disdette, ma c’è ottimismo per la stagione estiva

Il maltempo scoraggia soprattutto i turisti italiani

Pasqua in ‘chiaroscuro’ ma gli operatori del settore non sono preoccupati: “Sarà una stagione ottima”

LECCO – I turisti non mancheranno, soprattutto gli stranieri, ma sarà un weekend meno movimentato del previsto. Il brutto tempo frena le prenotazioni sul lago per le festività pasquali e, a rinunciare al soggiorno sul ramo lecchese del Lario, saranno principalmente i turisti italiani. Insomma, per Pasqua e Pasquetta nessun “pienone”, soprattutto nei ristoranti, anche se il lavoro non manca come rendono noto gli operatori del settore e la stagione estiva si prospetta più che positiva.

“Gli stranieri che hanno prenotato arriveranno, negli ultimi giorni però le disdette sono state tante, soprattutto da parte degli italiani – fa sapere Severino Beri, presidente di Federalberghi Lecco – con il brutto tempo ce lo aspettavamo”. Secondo Beri, a soffrire sarà di più la ristorazione che non l’albergazione: “Sul lago in particolare mancherà il turismo last minute, penso a chi con il bel tempo gira in bici e in moto, o agli escursionisti di giornata, e di questo ne risentiranno in particolare bar e ristoranti”. La Pasqua non sarà il solito ‘trampolino di lancio’ della stagione turistica ma le previsioni per i prossimi mesi sono ottime: “Sarà un anno fantastico, ancora migliore – ha dichiarato Beri – ci sono già tante prenotazioni, soprattutto da parte degli stranieri, europei ovviamente e americani ma anche cinesi e giapponesi. Stanno tornando anche i turisti dal Sud Est Asiatico e dall’Australia”.

Anche Silvia Nessi, rappresentante Fipe Confcommercio Lecco e assessore al turismo di Mandello, conferma la tendenza: “Lavoreremo principalmente con gli stranieri questo fine settimana, gli italiani hanno disdetto per via del maltempo – ha commentato – anche la Pasqua bassa di quest’anno non ha aiutato, ma siamo comunque soddisfatti. Ci prepariamo ad una stagione estiva più che positiva, l’occupazione delle strutture è già oltre il 70%, considerando che siamo ancora a marzo mi sembra ottimo”.

“Fino a poche settimane fa Pasqua si preannunciava positiva, con tante prenotazioni, poi con il maltempo si sono fermate e sono arrivate le disdette – ha fatto sapere Fabio Dadati, presidente del Consorzio Albergatori Lecchesi – hanno confermato la presenza i gruppi di stranieri, principalmente arrivano dagli Stati Uniti, ma gli italiani, componente comunque molto importante del turismo sul nostro lago, hanno disdetto o hanno deciso di non prenotare. Non saremo vuoti, ma neanche pieni, diciamo una Pasqua in chiaro-scuro”.