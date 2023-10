“Uno scatto in avanti”: in Comune la mostra in occasione della Giornata della Salute Mentale

L’inaugurazione avverrà il 10 ottobre alle ore 11

E’ la terza edizione dell’iniziativa di Comune, Cooperativa sociale l’Arcobaleno e Asst Lecco

LECCO – Sarà inaugurata martedì 10 ottobre alle 11 nel cortile del palazzo comunale di piazza Diaz a Lecco la terza edizione della mostra fotografica promossa dal Comune di Lecco in collaborazione con la cooperativa sociale L’Arcobaleno e ASST di Lecco nel contesto delle iniziative territoriali organizzate in occasione della Giornata mondiale della salute mentale.

La mostra sarà visitabile dal 10 al 17 ottobre dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.30 (escluso il fine settimana) nel cortile del municipio e presenta l’esperienza del laboratorio di fotografia promosso dai servizi per la salute mentale gestiti da L’Arcobaleno, un’occasione per sperimentare e fermare in uno scatto ciò che è stato, con l’intento di far scaturire nuove immagini, nuove emozioni e con esse nuovi significati e opportunità in un percorso di benessere, per fare tutti insieme “uno scatto in avanti”.

All’inaugurazione di martedì interverranno l’assessore al Welfare del Comune di Lecco Emanuele Manzoni, il Direttore sociosanitario dell’ASST di Lecco Enrico Frisone, la responsabile del Centro Psico-sociale dell’ASST Lecco Simonetta Martini, il vicepresidente della cooperativa sociale L’Arcobaleno Fabio Crimella e altri referenti di associazioni e realtà attive nel campo della salute mentale.

La stampa e la cittadinanza sono invitate.