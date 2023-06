Liceo Made in Italy al posto dell’Economico sociale? Villa Greppi dice no

Il disegno di legge prevede la soppressione dell’indirizzo economico sociale in favore del liceo Made in Italy

La presa di posizione del collegio docenti dell’istituto Greppi per chiedere di mantenere un indirizzo di studi che, anno dopo anno, ha guadagnato la fiducia di un numero sempre più elevato di famiglie

MONTICELLO – Una mozione, firmata pressoché all’unanimità dei docenti dell’istituto, per difendere l’indirizzo economico sociale del liceo di scienze umane, che secondo i disegni di legge del Governo dovrebbe partire per l’ultima volta il prossimo anno scolastico per poi essere soppresso e sostituito dal liceo del Made in Italy. E’ quanto ha approvato venerdì scorso, 16 giugno, il collegio docenti del Greppi – composto da tutti i docenti e presieduto dal dirigente Dario Crippa, accogliendo una proposta presentata dalle professoresse Denise Tagliasacchi, coordinatrice dell’indirizzo Liceo Economico Sociale (LES), Anna Rosa Sala, funzione strumentale Orientamento e docente Scienze Umane e Daniela Ferrario, coordinatrice Dipartimento Scienze umane.

Illustrando quanto previsto dal disegno di legge per l’istruzione, approvato dal Consiglio dei ministri, i docenti firmatari (104 su 109 complessivi) hanno stigmatizzato come “la cancellazione del LES porterà alla perdita di un Liceo della contemporaneità, un percorso di studi che forma, attraverso l’integrazione delle scienze giuridico-economico e delle scienze umane, alla consapevolezza della stretta e complessa interdipendenza tra fenomeni individuali, sociali, culturali ed economici della società globalizzata” promuovendo uno sguardo critico sul presente e uno prospettico, verso il futuro.

Da qui la richiesta, supportata dal grande lavoro svolto dall’istituto brianzolo per avviare, rodare, perfezionare il LES negli anni riuscendo a generare buone prassi e guadagnare la fiducia di un numero sempre più elevato di famiglie e di studenti, che “questo percorso di studi possa mantenere la propria autonomia curricolare e che possa continuare a formare futuri cittadine e cittadini consapevoli e capaci di pensiero critico”.

Di seguito la mozione integrale

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Disegno di Legge per l’istituzione, a partire dall’anno scolastico 2024/2025, del liceo del Made in Italy. Tale proposta prevede, purtroppo, la soppressione del liceo Economico Sociale, che proseguirà fino alla conclusione del percorso quinquennale solo per gli studenti che si sono iscritti alla prima classe per il prossimo anno scolastico 23-24.

La proposta del Liceo del Made in Italy prevede un piano di studi completamente diverso da quello del LES, in quanto viene radicalmente cambiato l’impianto disciplinare e la licealità del percorso, preferendo una dimensione meramente tecnica (cancellazione della disciplina scienze umane in tutto il quinquennio, riduzione dell’insegnamento del diritto e dell’economia politica confinato solo nel biennio, inserimento della fisica, dell’informatica e della storia dell’arte-beni culturali nel quinquennio, presenza nel triennio di economia aziendale).

La cancellazione del LES porterà alla perdita di un Liceo della contemporaneità, un percorso di studi che forma, attraverso l’integrazione delle scienze giuridico-economico e delle scienze umane, alla consapevolezza della stretta e complessa interdipendenza tra fenomeni individuali, sociali, culturali ed economici della società globalizzata; esso promuove, infatti, uno sguardo critico sul presente e uno prospettico, verso il futuro, coerente con le politiche della sostenibilità e con la ricerca di nuovi modelli di sviluppo, che richiedono la conoscenza delle complesse interazioni nazionali e internazionali e dei contesti e delle dinamiche socio-culturali, l’utilizzo di strumenti interpretativi di tipo scientifico, e competenze relazionali irrinunciabili.

In considerazione del grande lavoro che è stato fatto dal nostro Istituto per avviare, rodare, perfezionare il LES, che ha permesso, nel tempo, di accumulare buone pratiche, di apprezzarne le valenze formative, e di guadagnare la fiducia di un numero sempre più elevato di famiglie e di studenti, orientandone le scelte, riteniamo necessaria una presa di posizione, per evitarne la chiusura definitiva.

Il Collegio docenti dell’IISS Greppi di Monticello B.za, dopo ampio confronto, desidera esprimere il proprio dissenso in relazione alla soppressione del Liceo Economico Sociale e chiede che tale percorso di studi possa mantenere la propria autonomia curricolare e che possa continuare a formare futuri cittadine e cittadini consapevoli e capaci di pensiero critico.

Monticello Brianza, 16 giugno 2023

Hanno approvato e firmato la mozione 104 docenti sul totale dei 109 presenti. Ecco l’elenco dei firmatari:

