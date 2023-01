Abbadia. Il sindaco Azzoni delinea il bilancio di fine anno

Il punto sul 2022 appena trascorso, tra ripresa e nuove incertezze

Opere pubbliche concluse o in fase di progettazione, rilancio del turismo e sacco rosso i focus principali

ABBADIA – Archiviato il 2022, è tempo di bilanci anche per il Comune di Abbadia. Sull’anno appena trascorso, che dopo la pandemia si è fatto portatore di nuove instabilità, ma ha contributo anche a sancire un ritorno alla normalità, si è espresso il sindaco Roberto Azzoni: “Dopo le angosce, prima, e le incertezze, poi, legate alla pandemia, l’attività amministrativa del 2022 è stata caratterizzata da alcuni accadimenti che hanno reso l’ordinario ancora ‘straordinario’. La crisi delle materie prime e l’esplosione dei costi energetici hanno costretto tutti gli enti a rivedere e riconsiderare le proprie priorità, considerate le incertezze dal punto di vista economico. Fortunatamente un’ottima stagione turistica e i contributi statali hanno permesso di non dover ridurre alcun servizio”.

Ha proseguito poi sottolineando come i cittadini abbiano recepito ottimamente il sistema di misurazione puntuale, introdotto all’inizio di novembre: “Vorrei ringraziare tutta la popolazione per la grande risposta e la correttezza nell’adozione del sacco rosso. Quella della misurazione puntuale e in futuro della tariffazione è un obiettivo volto alla massimizzazione della raccolta differenziata: meno rifiuto indifferenziato prodotto vuol dire risparmio nella gestione del ciclo dei rifiuti, il che può portare a un futuro incremento dei servizi”.

Considerando il turismo invece, settore rinato dopo un paio d’anni parecchio difficili, tre i progetti avviati nel paese e che continueranno a essere sviluppati nel 2023 per migliorare l’esperienza dei visitatori: uno incentrato sull’analisi e la valorizzazione dell’offerta turistica, uno focalizzato sulla segnaletica turistica e l’altro inerente l’individuazione di una sentieristica comunale e la definizione di 10 percorsi tematici. “Il periodo della pandemia e del lockdown ha messo ancora di più in evidenza l’interesse delle persone verso un turismo più lento e verso territori spesso non considerati tra le mete turistiche più gettonate. Grazie al progetto ROE – Resinelli Outdoor Experience e l’aggiudicazione di un bando di Regione Lombardia dal valore di oltre 140.000 euro, in questo 2022 è stato inoltre possibile realizzare una serie di eventi di grande richiamo turistico e ampliare l’offerta e la durata dell’Ufficio turistico”, ha spiegato il primo cittadino.

Tra le opere pubbliche concluse e in corso, spiccano l’allargamento del sottopasso ferroviario in via per Novegolo, il cui progetto è in via conclusiva, e la rigenerazione urbana del Parco Ulisse Guzzi, appena approvato dalla Sovrintendenza e che vedrà lo stanziamento di 500 mila euro da parte di Regione Lombardia. Interventi anche sulla viabilità agro-silvo-pastorale tra Resinelli e Campelli, e sul Sentiero del Viandante nel tratto Chiesa San Martino e ponte sullo Zerbo, per un totale di 200 mila euro. E proprio la Chiesa San Martino sarà oggetto di riqualificazione, grazie all’aggiudicazione di un contributo pari a 8 mila euro: attualmente è in corso lo studio di fattibilità. Altre progettazioni interesseranno la realizzazione di 100 posti auto interrati e un parco urbano in prossimità della stazione, resa possibile da un bando ministeriale di 85 mila euro e il terzo lotto della passerella a lago (35 mila euro).

Non da ultimo, nel corso del 2022 si è arrivati a un punto di svolta per un’opera che vede il paese di Abbadia in campo da tanto tempo: la ciclopista Abbadia-Lecco. “L’opera, interamente finanziata da Anas, è stata inserita nell’elenco delle opere fondamentali per le Olimpiadi del 2026 e per questo è stata commissariata – ha sottolineato Azzoni -. In questo modo, ne sarà sicuramente accelerata la realizzazione: per farci trovare pronti, grazie alla fattiva collaborazione con la Provincia di Lecco, siamo stati aggiudicatari di un contributo di 1 milione e 700 mila euro per la realizzazione dell’immissione fra la viabilità comunale e la ciclopista in località san Martino. Un primo progetto di fattibilità è stato redatto e ora sono in corso le interlocuzioni con Anas per omogenizzare e amalgamare i due progetti”.