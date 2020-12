Alto Lago, la Polizia Locale associata cresce: nuovo stemma e nuovi servizi

La gestione in forma associata della Polizia Locale dell’Alto Lago entra nel vivo

Nuove assunzioni di personale e nuovi servizi in programma anche sul lago e sul territorio montano

COLICO – A distanza di un anno, salvo qualche contrattempo dovuto all’emergenza in atto, è stata avviata la gestione associata per tutte le funzioni di Polizia Locale dei Comuni di Colico, Dervio, Valvarrone, Dorio e Sueglio.

Grazie agli investimenti in personale voluti e ottenuti dalle amministrazioni comunali di Colico e Dervio, entro fine dell’anno corrente, il Corpo avrà in organico 8 operatori e una collaboratrice amministrativa. Solo a Colico, Comune capofila, nel 2020 sono stati assunti due nuovi operatori.

“Anche grazie agli importanti finanziamenti regionali e statali ricevuti dopo l’approvazione di progetti predisposti dal Corpo di Polizia Locale (25 mila da RL e 18 mila da Prefettura per conto del Ministero interno), gli agenti sono stati forniti di dotazioni moderne e adatte alle specificità del nostro territorio” spiegano dai Comuni.

Nuove missioni

Il servizio di Polizia Locale sarà inoltre ampliato verso zone del territorio e sfere di competenza nuove:

Cardioprotezione del territorio (pattugliamento con defibrillatori automatici su tutti i veicoli di servizio);

Polizia turistica (nuove divise più agili e sportive e servizio ciclomontato con mountain bike a pedalata assistita);

(nuove divise più agili e sportive e servizio ciclomontato con mountain bike a pedalata assistita); Istituzione del nucleo lacustre per la vigilanza ambientale e della navigazione con l’ausilio di un piccolo natante;

per la vigilanza ambientale e della navigazione con l’ausilio di un piccolo natante; Attivazione dei servizi di abbattimento selettivo dei cinghiali sotto il coordinamento della Provincia.

Un nuovo stemma

“Siamo orgogliosi del lavoro svolto dal nostro corpo di Polizia Locale. Le attività straordinarie legate all’emergenza Coronavirus, pur avendo messo sotto pressione i nostri agenti, non ne hanno fermato lo sviluppo e l’ammodernamento. La Polizia Locale è sempre più orientata verso un presidio del territorio a 360 gradi e volta a rispondere alle esigenze di ogni tipologia di utenza. Un ringraziamento va a tutti gli agenti per l’impegno profuso e in particolare al Comandante Edoardo di Cesare senza il quale difficilmente tutto ciò sarebbe stato possibile.”

Simbolo di questo cambiamento è il nuovo logo/stemma, in rappresentanza della gestione associata in sostituzione dei singoli 5 stemmi dei Comuni, che verrà utilizzato sulle livree dei futuri veicoli di servizio, sulle uniformi e sulla carta intestata. Lo stemma racchiude e raffigura simboli che caratterizzano il territorio di competenza (Legnone, lago e vento) ed è accompagnato da una rosa dei venti rappresentativa dell’abbattimento dei confini attuato con la gestione associata e dall’ampliamento delle aree di competenza.

Nuovi mezzi e dotazioni

Il rafforzamento e l’innovazione della Polizia Locale sarà ulteriormente sviluppato: vi infatti la volontà dei Comuni di partecipare al Bando di finanziamenti regionali per l’acquisto di mezzi e strumentazioni per gli enti associati, ed in particolare si concorda la progettualità di acquistare un veicolo 4×4 a basse emissioni (elettrico o ibrido) e delle Dashcam per i veicoli di servizio.