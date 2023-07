Bellano, i giovani dell’oratorio a ‘scuola di montagna’ con il Soccorso Alpinp

L’iniziativa di prevenzione rivolta ai giovani

“Importante avvicinarsi consapevolmente alla montagna”

BELLANO – La montagna come scuola: in estate, ci sono tanti ragazzi che partecipano a grest, campi estivi e altre attività, organizzate da diverse associazioni e ambientate in montagna, con escursioni e passeggiate.

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 7 luglio 2023, i tecnici della Stazione Valsassina – Valvarrone del Soccorso alpino hanno svolto alcune attività di prevenzione e informazione, per i ragazzi che frequentano l’oratorio estivo “San Giovanni Bosco” di Bellano.

Ogni settimana l’oratorio organizza gite ed escursioni, è molto importante quindi rimanere informati e imparare fin da giovanissimi ad avvicinarsi consapevolmente alla montagna.