Colico. Nuova caserma dei Carabinieri, prossimo l’inizio dei lavori

Firmato il contratto con l’impresa incaricata

Entro fine autunno comincerà la costruzione dell’edificio in via La Madoneta

COLICO – Poco più di un mese, entro fine autunno, e i lavori per costruire la nuova caserma dei Carabinieri a Colico potranno cominciare.

“Settimana scorsa c’è stata la firma del contratto con l’impresa che si è aggiudicata l’opera, la Sangalli di Bergamo – specifica Davide Ielardi, vicesindaco con delega alle opere strategiche – entro 40 giorni i cantieri dovranno prendere il via. Come da cronoprogramma gli interventi dureranno una ventina di mesi, massimo un paio d’anni”.

L’iter burocratico per vedere la caserma venire alla luce si era concluso a luglio, con l’affidamento dei lavori, mentre risale a maggio l’approvazione del progetto esecutivo. “Sulla gara, fortunatamente, non ci sono stati ricorsi, tutto è andato a buon fine”, fa sapere il vicesindaco.

L’edificio, pronto a sorgere in via La Madoneta, disporrà di sala d’attesa, guardiola, armeria, uffici, rimesse per le auto di servizio e di quattro appartamenti e alloggi per i militari. Ente attuatore del progetto Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, su cui “l’ingegner Davide Maroni si sta impegnando tantissimo” ci tiene a sottolineare Ielardi. 3,5 milioni di euro i soldi spesi per realizzarlo, grazie al cofinanziamento di soggetti pubblici e privati tra cui Regione Lombardia, Comunità Montana, i Comuni di Colico, Dervio e Valvarrone.

Infatti la presenza della nuova caserma non rappresenterà una svolta solo per Colico, ma anche per gli altri enti che gli orbitano intorno, con ricadute importanti sulla sicurezza dei cittadini. Spostando i militari dall’attuale caserma in via Parravicini alla nuova costruzione, il loro numero potrà aumentare e garantire così un presidio più vasto del territorio, come già in fase di progetto esecutivo aveva reso noto il sindaco Monica Gilardi.