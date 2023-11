Colico pronto al Natale: mercatini e pista di pattinaggio rallegrano le festività

L’inaugurazione di entrambe le attrazioni sabato 25 novembre

Previsto anche un ricco calendario di eventi natalizi

COLICO – Colico è finalmente pronto ad immergersi nell’atmosfera natalizia: domani, sabato 25 novembre, saranno inaugurati i mercatini e la pista di pattinaggio su ghiaccio, attrazione che daranno ufficialmente il via a un ricco calendario di eventi natalizi che continueranno per tutte le feste.

Entrambi saranno accompagnati nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 novembre da giochi in legno, i giochi di una volta che faranno fare ai visitatori un tuffo nel passato, presenti in Piazza Garibaldi dalle ore 10. In questo orario apriranno in Piazza Garibaldi gli attesissimi mercatini di Natale, con tante idee regalo, prodotti enogastronomici locali, prodotti artigianali e tanto altro.

I mercatini saranno aperti dalle 10 alle 19 nelle seguenti date: 25-26 Novembre, 2-3-8-9-10-16-17-23-24-26-30-31 Dicembre, 1-6-7 Gennaio. Nella stessa giornata, alle ore 15, l’inaugurazione della pista di pattinaggio su ghiaccio in Piazza Garibaldi, la cui posizione strategica permetterà di pattinare nella suggestiva cornice del Lago di Como.

La pista di pattinaggio sarà aperta tutti i giorni fino al 7 gennaio 2024, per divertire bambini e adulti.