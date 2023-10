Degustando Dervio, il ritorno: tre tour per immergersi nelle cantine

Dopo quattro anni, questo fine settimana si potrà assaggiare di nuovo il Nettare di Bacco per le vie del paese

Aperte per la prima volta anche le cantine di Corenno Plinio: nel borgo si punterà su vini e assaggi di qualità

DERVIO – Amanti del vino tenetevi pronti, perché sta per tornare un appuntamento imperdibile dell’autunno derviese: Degustando Dervio. Dopo quattro anni di assenza, l’ultima edizione fu nel 2019, la manifestazione organizzata da Comune e Pro Loco, che hanno dato vita a un apposito Comitato Cantine per portarla avanti, si renderà protagonista del week-end che sta per arrivare, sabato 21 e domenica 22 ottobre.

La rassegna di quest’anno, come spiega anche Angelo Colombo, presidente della Pro Loco, presenterà importanti novità. Tre giri differenti tra cui i partecipanti potranno scegliere, due a Dervio tra cantine dislocate in prevalenza nel centro storico ma anche in frazione Balma e in zona lago vicino alla Chiesa parrocchiale e uno, novità assoluta, a Corenno Plinio.

“I giri saranno tre – racconta il presidente -. Giro del Lario, dove saranno proposti vini locali, Giro d’Italia che porterà alla scoperta dei vini di varie regioni italiane da Nord a Sud, fino ad arrivare alle Isole, toccando tutto il territorio nazionale. In entrambi ci sarà la possibilità di visitare sette cantine, e il pass per accedervi costerà 20 euro per gli adulti, 10 euro per il pass analcolico e gratuito sotto i 10 anni. Fuori da alcune cantine non mancheranno punti ristoro, saranno cinque in totale, con diverse proposte di piatti tipici tra cui: polenta taragna, trippa, primi, carni. Novità di quest’anno sarà il Giro Corenno DiVino Borgo, tour dove verrà dato spazio all’eccellenza, in tutti i sensi. Per la prima volta apriremo cinque cantine nel ‘Borgo dei Mille Gradini’ con proposte top di gamma sia in termini di vini, saranno offerti i migliori d’Italia dal Franciacorta al Brunello, passando per Barolo, Amarone e Sforzato, serviti, presentati e spiegati da sommelier appartenenti all’Associazione Italiana Sommelier della Lombardia, sia di assaggi che li accompagneranno, ricercati e di qualità”.

Prezzo per questo giro sarà di 38 euro per gli adulti, 20 euro per il pass analcolico e sarà gratuito sotto i 10 anni, cifre più che giustificate visto il pregio e il quantitativo di servizi offerti, che lo stesso Colombo elenca: “La quantità di vino, innanzitutto, sarà doppia e incluso sarà il trasporto da Dervio a Corenno: sappiamo che i posti auto scarseggiano nel borgo per cui abbiamo messo a disposizione un bus navetta per spostarsi avanti e indietro. Nel costo del pass è considerato anche l’accesso al Borgo, in cui normalmente si può entrare pagando un ticket di 4 euro. Sempre a Corenno si terranno poi due concerti Blues e Jazz, uno sabato e uno domenica, nella piazza medievale ai piedi del castello”.

Degustando Dervio è dedicato agli adulti, ai maggiorenni, che possono gustarsi un buon bicchiere di vino, tuttavia gli organizzatori hanno anche pensato alle famiglie: “A Dervio metteremo a disposizione un’area bimbi sorvegliata e ad accesso gratuito nel cortile della scuola materna – comunica Colombo – dove i genitori potranno lasciare i loro figli intanto che visitano le cantine. Un servizio di assistenza incluso nel pass per i bambini fino ai 10 anni che abbiamo deciso di inserire nella giornata di domenica perché abbiamo notato che i maggiori frequentatori sono proprio le famiglie, a differenza del sabato che viene prediletto dai giovani. Unica richiesta che facciamo è di prenotarlo, chiamando la biblioteca allo 0341 804113“.

Ultime dritte per chi intende partecipare a Degustando Dervio, fornite dal presidente della Pro Loco: “Essendo la manifestazione a numero chiuso, consigliamo l’acquisto in prevendita dei wine pass sul sito Montagne Lago di Como per avere il posto assicurato. Una volta a Dervio, a chi avrà già in mano la prevendita verrà consegnata direttamente la sacca con tutto il necessario per i tour. In alternativa i pass possono essere acquistati presso la Biblioteca di Dervio negli orari d’apertura lunedì, mercoledì e venerdì pomeriggio e sabato mattina oppure, se ancora disponibili, i due giorni dell’evento. I pass sono validi per entrambe le date, gestibili come più si preferisce. Chiaramente, una volta effettuato l’accesso in una cantina, non si potrà più entrare un’altra volta, ma gli ingressi possono essere suddivisi tra sabato e domenica”.

“Abbiamo già venduto qualche centinaio di pass, ma di posti ce ne sono ancora. Rassicuriamo anche chi ha già provveduto ad acquistarlo: in caso di maltempo la manifestazione, essendo prevalentemente al coperto, si svolgerà ugualmente e nella sua interezza, concerti compresi”, rincuora Colombo.

LOCANDINA

MAPPA