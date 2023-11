Dervio. Raccolta plastica ogni settimana per bar e ristoranti

Da sabato 4 novembre cambia il ritiro plastica per gli operatori commerciali

DERVIO – Cambia il ritiro della plastica per gli operatori commerciali del Comune di Dervio: per andare incontro alle loro esigenze, l’Amministrazione ha deciso di effettuare esclusivamente per bar e ristoranti la raccolta con cadenza settimanale.

Da sabato 4 novembre entrerà in vigore il nuovo provvedimento che varrà per tutti i sabati a seguire.

Invariato invece la situazione per le utenze domestiche: la plastica sarà prelevata ogni quindici giorni come già previsto dal calendario di raccolta.