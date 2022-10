Obiettivo: imparare a essere bravi pedoni

Dal 24 ottobre al via il corso per le classi di terza elementare. A febbraio sarà la volta dei ragazzi di prima media

MANDELLO – Insegnare a ragazzi e bambini il modo giusto di stare in strada è quanto vuole ottenere l’assessorato all”Istruzione di Mandello avviando un corso di educazione stradale, che inizierà il 24 ottobre per le classi terze della scuola primaria e a febbraio per i ‘primini’ della scuola secondaria.

Ogni sezione sarà impegnata con gli agenti per tre ore a settimana, durante le quali gli alunni impareranno le regole da seguire in strada come pedoni: attraversamento con e senza semaforo, come camminare su strada con e senza marciapiede, la segnaletica relativa appunto al pedone e alle norme da tenere mentre si è trasportati su motocicli e autovetture.

A beneficiarne saranno indistintamente gli studenti della scuola primaria S. Pertini, della scuola secondaria Istituto A. Volta e dell’Istituto S. Giovanna Antida. Con questi corsi, pazientemente e attentamente predisposti in collaborazione con l’Assessorato alla sicurezza e la polizia locale di Mandello, si vuole dare la possibilità a bambini e ragazzi di incontrare ogni due anni gli agenti della polizia locale.

Già da diverso tempo è attivo il progetto dedicato ai grandi della scuola dell’infanzia, che come da consuetudine vedranno i loro corsi partire la prossima primavera.