“Ci dispiace per i disagi. Ma respingiamo qualsiasi addebito, tanto più quello di ‘incompetenza’, termine improprio probabilmente sfuggito a qualcuno di Trenord”

VARENNA – Soddisfatti e bilancio più che positivo da parte dell’Associazione Operatori Turistici di Varenna e Perledo (AOT) alla regia del “Centro Lago di Como Air Show 2019” evento che si è concluso con la spettacolare esibizione delle Frecce Tricolori.

“E’ stata una bellissima festa ricca di emozioni grazie alle spettacolari esibizioni aeree in programma, culminate con le straordinarie acrobazie delle nostre Frecce Tricolori – fanno sapere – Il più grande evento mai visto sul Lago di Como, frutto di un impegno enorme tarato sull’invasione pacifica di appassionati, curiosi e famiglie, tanto da raccogliere riscontri e apprezzamenti entusiastici”.

Nota stonata è stata invece l’aspetto logistico che ha riguardato i treni. Per molte persone quella che doveva essere una giornata di festa si è trasformata in una giornata di passione e di disagi.

Su questo punto l’Associazione Operatori Turistici di Varenna e Perledo non si esime dal chiedere scusa: “Ci dispiace immensamente per i disagi sofferti dai passeggeri: l’ultima cosa che avremmo voluto. Riteniamo che i problemi patiti da quanti hanno deciso di raggiungere Varenna in treno per assistere all’Air Show, si sarebbero verificati anche se ad organizzare l’evento fosse stato un qualsiasi altro paese servito dalla linea Milano-Lecco-Sondrio. Non vogliamo certo partecipare al gioco al massacro e al rimbalzo delle responsabilità, ma respingiamo qualsiasi addebito, tanto più quello di ‘incompetenza’, un termine improprio probabilmente sfuggito a qualcuno di Trenord, che, al contrario, invitiamo a lavorare con noi per migliorare il servizio a beneficio dell’intero territorio”.

Quindi l’Associazione ringrazia “Tutti coloro che ci hanno permesso di portare sul Centro Lago le mitiche Frecce Tricolori, senza dimenticare l’eroico e prezioso contributo degli oltre cento volontari che, per tre giorni e tre notti, si sono adoperati al nostro fianco”.

E mentre le Frecce Tricolori sono sfrecciate, i problemi sulla linea ferroviaria Milano – Lecco – Tirano restano. Lo sanno molto bene le centinaia e centinaia di pendolari che quotidianamente usano questa linea ferroviaria per andare a lavorare. Due facce della stessa medaglia.