Il municipio di Mandello si illumina di rosa per la ricerca contro il cancro

Anche Mandello aderisce alla campagna Nastro Rosa di Airc

La Fondazione Airc, solo nel 2023, ha destinato oltre 14,5 milioni di euro a 139 progetti di ricerca sul tumore al seno

MANDELLO – Il Comune di Mandello del Lario in queste sere è illuminato di rosa perché l’Assessorato alle Pari Opportunità ha scelto di sostenere la Campagna Nastro Rosa Airc. Nel mese di ottobre tutto il mondo si mobilita contro il cancro al seno, indossando il nastro rosa diventato negli anni il simbolo della prevenzione e della ricerca sul tumore più diffuso tra le donne. In questa occasione Fondazione Airc unisce ricercatori, pazienti e sostenitori per affrontare insieme la sfida più grande: trovare cure sicure ed efficaci per le donne colpite dalle forme più aggressive.

Il nastro rosa di Airc è diverso dagli altri: risulta infatti incompleto, come del resto lo è l’obiettivo che appunto non è stato ancora pienamente raggiunto. I progressi della ricerca per la prevenzione e la cura del tumore al seno hanno portato all’88% circa la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi. Rimane un 12% che può sembrare poco, ma in realtà è ancora troppo, perché ogni anno solo in Italia 55.700 donne si ammalano e oltre 12.000 muoiono a causa delle forme più difficili da curare. Tra queste vi sono in particolare il tumore al seno triplo negativo, che colpisce anche in giovane età, e tutti i carcinomi mammari quando compaiono le metastasi.

La Fondazione Airc, solo nel 2023, ha destinato oltre 14,5 milioni di euro a 139 progetti di ricerca sul tumore al seno, in corso nei laboratori di istituti, ospedali e università in tutta Italia. L’immagine scelta per la campagna Nastro Rosa Airc 2023 riassume in un gesto il messaggio di vicinanza rivolto a tutte le donne che hanno ricevuto una diagnosi: l’abbraccio del ricercatore Emilio Bria alla sua paziente Emanuela.

“Invito tutti ad indossare la spilletta con il nastro rosa incompleto – ha detto l’assessore Pachera -. Per tutto il mese di ottobre sono distribuite in cambio di un contributo di 2 euro in molte farmacie e in alcuni esercizi commerciali. Per saperne di più sulla campagna e sulle iniziative dedicate al tumore al seno visita il sito dedicato: nastrorosa.it”.