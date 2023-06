Mandello, incivili ai giardini. In arrivo nuovo gestore al chiosco

Rifiuti abbandonati sul prato dei giardini sul lago a Mandello

Il sindaco: “Ennesima dimostrazione che serve una gestione. E non si tratta di privatizzare”

MANDELLO – Cartacce, bottiglie, sacchetti di plastica e altri generi di rifiuti: è quanto rimasto sul prato dei giardini di Mandello dopo un sabato di presenze in riva al lago.

Un problema, l’inciviltà di alcuni dei frequentatori dell’area, sopratutto gruppi di giovani in arrivo a Mandello da altre zone, che era già stata riscontrata anche nelle passate stagioni (in alcuni casi si erano verificati anche comportamenti violenti) tanto da spingere il comune alle contromisure.

“Da settimana prossima l’area del chiosco avrà di nuovo un gestore e speriamo che il problema si rivolva o venga contenuto – spiega il sindaco Riccardo Fasoli – abbiamo affidato il servizio a Ristogest, che già gestisce il lido”.

Per il sindaco quanto accaduto è “la dimostrazione che serve un presidio. Non si tratta di ‘privatizzare’ l’area del lago ma di fare un modo che questo spazio pubblico abbia una gestione ordinata”.

Un progetto, quello che il Comune sta portando avanti sull’area dei giardini, finito al centro delle critiche da parte dell’opposizione (vedi articolo): “L’alternativa per qualcuno è quella di lasciare i giardini a sé stessi e al libero sfogo di persone che, evidentemente, non hanno alcun rispetto per i nostri giardini”.