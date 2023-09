Mandello. Oltre un milione di euro per il Piano di Diritto allo Studio

Gli investimenti del Comune di Mandello a favore dell’istruzione

Grazie ai fondi, tanti i progetti già proposti o che presto si delineeranno all’interno delle attività scolastiche

MANDELLO – Per l’anno scolastico 2023/24 da poco cominciato, il Comune di Mandello stanzierà 1.098.428 milioni di euro relativi al Piano di Diritto allo Studio. Una cifra allineata a quella degli anni passati, con i fondi che serviranno per garantire l’accoglienza, l’inserimento, l’integrazione scolastica e il successo formativo a tutti gli alunni e in particolare agli alunni in condizione di disagio socio-culturale, diversamente abili e stranieri, i libri di testo per le scuole primarie, il servizio di trasporto scolastico anche per bambini con disabilità che devono recarsi in strutture fuori dal territorio e la refezione scolastica.

A ciò vanno aggiunti i contributi all’asilo nido ‘Il paese dei balocchi’, alle cinque scuole dell’infanzia presenti sul territorio, all’Istituto comprensivo statale A.Volta e all’Istituto scolastico S.G. Antida in termini anche di finanziamenti ai vari progetti programmati dagli Istituti stessi.

Tra i progetti proposti dall’Amministrazione nei vari ordini di scuole ci sono quello all’educazione, al ‘Last minute market’, al ‘Progetto online/offline’, ‘Cosa farò da grande’ e il Consiglio Comunale dei ragazzi. Si stanno delineando anche altre iniziative da parte dell’assessorato all’istruzione che verranno proposte al Dirigente Scolastico.

All’interno del PDS (Piano di Diritto allo Studio), prevista anche una somma per premiare gli alunni delle scuole secondarie che si distinguono per meriti scolastici, di cui il Comune diffonderà il bando. Verrà inoltre attivato un corso di italiano destinato a maggiorenni provenienti da paesi terzi.

Entrando nel dettaglio degli interventi per attuare il PDS per l’anno scolastico corrente troviamo trasporto (98.217 euro), mensa (127.524 euro), libri di testo (14.500 euro) per un totale di 240.241 euro. Per i bisogni educativi speciali stanziati 320.363 euro, contributi alle scuole 245.456 euro, progetti scolastici promossi dall’Amministrazione comunale 11.100 euro, valorizzazione del merito scolastico 6.600 euro, formazione permanente ed educazione adulti 2 mila euro, servizi alla frazione Moregallo 3.500 euro, funzionalità e sicurezza delle scuole 269.168 euro.

All’interno dei progetti promossi dall’Amministrazione Comunale va sottolineata una collaborazione con La Nostra Famiglia per un intervento in tutte le scuole dell’infanzia convenzionate che prevede il riconoscimento precoce dei fattori di rischio per difficoltà di apprendimento e traning ‘sul campo’ delle abilità linguistiche e motorie.

Uno sguardo a quanto fatto

Guardando all’anno scolastico 2022/2023, tante le iniziative organizzate dall’Amministrazione Comunale oltre a quelle già previste nel Piano di Diritto allo Studio. Su tutte lo screening visivo per l’individuazione precoce dell‘ambliopia: sui 200 bambini visitati, al 12% è stato prescritto un approfondimento oculistico.

Il Festival della Letteratura è stato pieno di momenti dedicati a piccoli e grandi alunni, ma anche a genitori ed educatori: promozione alla lettura da 0 anni, ‘Crescere leggendo’, ‘Libri per conoscere il mondo’, ‘Un libro come ponte’, ‘Arrivano i clown’, ‘Letture sul e del cielo’, ‘La perfida rugiada’, letture sulla parità, ‘Scrivere in corsivo’, ‘Bambini, visita e tecnologia’, lo spettacolo ‘Malala’ e l’incontro con lo psicologo Alberto Valsecchi incentrato sulle dipendenze hanno animato la rassegna per chi era in età scolare.

Infine, anche le ricorrenze istituzionali sono servite a creare istanti di approfondimento: per la Festa dell’Unità Nazionale proposta la visione del film ‘La scelta di Maria’ di Francesco Miccichè agli alunni della scuola secondaria, per il Giorno della Memoria il film ‘Jona che visse nella balena’ di Faenza mentre per il giorno del Ricordo lo spettacolo ‘Foibe, il giorno del ricordo: concerto, poesie e testimonianze’. Per la Giornata delle vittime della mafia, dopo una riflessione fatta dagli alunni, è stata presentata la visione del film ‘Testimonio a rischio’ di Pasquale Pozzessere.