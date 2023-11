Mandello. Un Magico Natale è alle porte: il calendario completo

Parlando degli eventi invece, introdotti per la prima volta i laboratori creativi per bambini offerti dai negozianti. Sarà distribuita una mappa che le famiglie potranno seguire nella giornata di domenica 10 dicembre e recarsi nelle varie attività che guideranno bambini genitori nella realizzazione di semplici lavori natalizi. Lo scopo è naturalmente accrescere la manualità dei bimbi trascorrendo alcune ore serene a spasso con la famiglia.

Le letterine per Babbo Natale invece verranno raccolte da Babbo Natale in persona dopo la proiezione del cartone animato natalizio nel pomeriggio di sabato 9 dicembre (dove sarà attesa anche una bella sorpresa!). Altra sorpresa il Christmas Party in piazza del Municipio: sarà una gran festa con musica, luci e cibo in attesa della serata clou delle festività natalizie mandellesi: la sfilata dei carri natalizi della Vigilia, un unicum sul territorio e ripresa con grande successo nel 2022 dopo lo stop forzato causa Covid. Confermato anche il concorso ‘Andando…per presepi’.

“Ringrazio il gruppo dei commercianti, la Pro Loco, le associazioni locali e la struttura n.1 del Comune di Mandello per la passione, la dedizione e l’entusiasmo che da tanti anni mettono nell’organizzazione delle manifestazioni natalizie e soprattutto per non essersi mai fatti scoraggiare contando sempre ed unicamente sulle proprie forze – il commento di Silvia Nessi, assessore al Turismo e al Commercio -. Personalmente credo molto nel crescere insieme, nella collaborazione e perché no, nella sana concorrenza, quella che fa migliorare noi e gli altri. A loro, a tutti loro indistintamente, va il mio personale ed affettuoso abbraccio!”.