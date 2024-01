Presepe Vivente di Onno, rinviato al 14 gennaio

Decisione a causa delle previsioni meteo avverse

OLIVETO LARIO – Rinviata l’edizione 2024 del Presepe Vivente di Onno (Oliveto Lario) a causa delle previste avverse condizioni meteorologiche.

“A causa delle condizioni meteorologiche avverse previste per il prossimo fine settimana, siamo costretti a prendere la difficile decisione di rinviare l’attesissima edizione 2024 del Presepe Vivente di Onno”, fanno sapere gli organizzatori.

“La sicurezza e il benessere dei partecipanti e degli spettatori sono la nostra massima priorità, e non vogliamo esporli a rischi derivanti dalle avverse condizioni climatiche previste. Ci scusiamo per eventuali disagi causati da questa decisione, ma riteniamo che sia nell’interesse di tutti garantire un evento sicuro e godibile per tutti”.

La nuova data dell’evento sarà il domenica 14 gennaio, “Lavoreremo – spiegano gli organizzatori – per assicurarci che il Presepe Vivente di Onno rimanga un’esperienza magica e coinvolgente per la comunità”.

Rimane confermato, come da programma, per il 6 gennaio il tombolone presso la sala dell’oratorio con inizio ore 16.30.