Spiagge a Mandello. Novità a Olcio, situazione invariata negli altri lidi

Spiaggia di Olcio pubblica e in parte a gestione privata

Area giardini ancora soggetta a transenne, Lido ad accesso gratuito

MANDELLO – Tempo d’estate, tempo di riflettere sulla gestione delle spiagge per i Comuni del lago. La stagione è solo agli inizi, ma alcuni hanno già cominciato a definire gli accessi ai litorali. Mandello è tra questi, anche se certe questioni sono tuttora in fase di definizione, e il quadro generale, per potersi dire completo, richiederà ancora un mesetto d’attesa.

Novità più grande, rispetto agli anni passati, interesserà la spiaggia di Olcio: “Buona parte del litorale, nella zona vicino al molo, rimarrà a fruizione pubblica – racconta il sindaco Riccardo Fasoli – mentre parte del camminamento realizzato di recente sarà dato in gestione a un privato tramite bando, ancora in corso, con possibilità di offrire lettini a noleggio e collocare una struttura ambulante per servire la spiaggia. Per quest’anno il chiosco non è pronto, anche se stiamo terminando di costruire i bagni pubblici, situati in una parte del locale”.

Sarà dunque una stagione di transizione e sperimentazione per l’area del nuovo lungolago, in attesa di capire cosa succederà con la messa in funzione del chiosco, presumibilmente il prossimo anno.

Non cambierà la musica invece ai giardini: compariranno di nuovo le transenne e il perimetro delineato vicino al lago, comprendente spiaggetta Falck e Poncia, sarà dato in gestione al chiosco. “Speriamo che questa sia l’ultima stagione in cui adotteremo una soluzione simile. Tariffe e modalità d’accesso dovrebbero restare invariate al 2022, ma sapremo dirlo con precisione più avanti”, commenta il primo cittadino. Restando in zona, previsto accesso gratuito al Lido, anche se i dettagli andranno discussi con Canottieri Moto Guzzi, attuale gestore degli spazi: “Valuteremo insieme se fissare un numero massimo di accessi per evitare sovraffollamenti e cercare soluzioni rispetto a una problematica emersa durante la serata sulla riqualificazione dei giardini, dove i residenti hanno lamentato l’impossibilità di trovare superfici in cui posizionare gli asciugamani”.

Libero accesso invece alla spiaggia ‘Quattro ruote’ e a quella del campeggio, dove attualmente sono in corso i lavori per costruire un edificio in buona parte a destinazione residenziale. “La parte pubblica del litorale dovrebbe diventare fruibile con la fine delle scuole: l’idea è di arrivare ad avere per l’estate uno spazio godibile”, sottolinea Fasoli.

Da capire e studiare con attenzione la situazione delle spiagge al Moregallo, località dall’altra parte del ramo ma sotto la giurisdizione di Mandello. Continuerà la gestione di Pino Carvelli, ma alcune aree centrali, in particolare una in parte demaniale e in parte privata, resteranno con buona probabilità scoperte per quest’anno. “Il prossimo mese valuteremo come affrontare i flussi turistici e le problematiche di rifiuti e schiamazzi connesse a quella zona”, conclude il sindaco di Mandello.

Chi giungerà in auto al Moregallo, potrà parcheggiare nelle aree di sosta a pagamento, in settimana e nel week-end, con modalità e tariffe identiche a quelle mandellesi. Sulla possibilità di inserire la ZTL, opzione già presa in considerazione l’anno passato, il primo cittadino ribadisce: “Difficile ottenere autorizzazione dal Ministero, si dovrebbe fare un lungo ragionamento”.