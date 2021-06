Deroga sulla capienza dei battelli sul lago, dal 50% sale all’80% dei passeggeri

Il direttore della Navigazione: “Pronti alla stagione turistica in ripresa, senza abbassare la guardia sulle misure di prevenzione”.

LECCO / COMO – “Dopo quasi dieci mesi di riduzione al 50% possiamo finalmente incrementare la capienza delle nostre imbarcazioni spostando l’asticella fino all’80%. Questo ci garantirà di poter affrontare al meglio la stagione turistica che, anche se partita a rilento, sembra in fase di ripresa”.

E’ quanto afferma il direttore generale della Navigazione Laghi, Alessandro Acquafredda, in merito ai battelli che solcano le acque del laghi del nord d’Italia, compreso il lago di Como.

“Chiaramente la deroga sul contingentamento non ci farà abbassare la guardia e l’osservanza del protocollo di sicurezza a bordo delle nostre imbarcazioni dovrà continuare a essere rispettato – aggiunge – come la rilevazione della temperatura, l’utilizzo della mascherina nei luoghi chiusi e il distanziamento. Il passaggio, in zona bianca delle regioni interessate dai laghi Maggiore, Garda e Como potrà aiutare sicuramente la ripresa del turismo di prossimità e quello internazionale. Per questo motivo Navigazione Laghi ha stipulato iniziative e accordi per favorire il rilancio turistico”.

La Navigazione ricorda la possibilità del biglietto unico treno+battello a tariffa scontata per viaggiare in treno da tutta la Lombardia, raggiungere il lago e salire a bordo dei battelli

Inoltre è stata recentemente ‘lanciata’ la nuova app DreamLake, un nuovo strumento capace di far vivere a pieno l’esperienza sul lago, rimanendo sempre aggiornato su eventi, crociere e percorsi da condividere direttamente sui propri canali Social. L’app DreamLake è scaricabile gratuitamente su tutti gli store.