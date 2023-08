Tra Dervio e Corenno bus navetta gratuito in agosto: spostarsi sarà più semplice

Un servizio fruibile da residenti e turisti, che potranno fare spola tra le due località

Il bus sarà in funzione dall’11 al 27 agosto, con partenza dall’ufficio turistico di Dervio e arrivo in piazza a Corenno

DERVIO – Nell’ottica di migliorare i servizi per i residenti e per i turisti, il Comune di Dervio ha deciso di dare il via al servizio di bus navetta gratuito tra il paese e Corenno Plinio, località super gettonata soprattutto in questo periodo, dove le affluenze sono maggiori. Tra gli intenti dell’Amministrazione c’è proprio quello di voler rendere più fruibile il ‘Borgo dei mille gradini’, luogo che soffre un annoso problema di sosta delle auto, a residenti della frazione, ai villeggianti e ai turisti che intendono visitarlo.

In funzione dall’11 al 27 agosto, il bus sarà in servizio dalle 9.30 alle 12.15 e dalle 16 alle 18.45. Punto di partenza sarà l’ufficio turistico di Dervio in viale degli Alpini: l’arrivo sarà poi in piazza di Corenno.

Come detto, anche i residenti potranno utilizzarlo gratuitamente per muoversi tra Corenno e Dervio per fare la spessa o altre piccole commissioni senza dover prendere l’auto. Al contempo verrà data la possibilità ai turisti di parcheggiare a Dervio e recarsi a Corenno con comodità senza doversi preoccupare della sosta dell’auto.

Dall’Amministrazione comunale arriva il ringraziamento ai volontari che offrono la loro collaborazione al Comune mettendosi al servizio della comunità per offrire un servizio che potrà fare la differenza.