Varenna vieta il passaggio dei mezzi pesanti in centro e all’imbarcadero

L’ordinanza del Comune della Perla del Lario in vigore da questo weekend

Via i camion e i mezzi di grandi dimensioni dal centro nella zona dell’imbarcadero con alcune eccezioni

VARENNA – Il Comune di Varenna regolamenta il passaggio dei mezzi pesanti e ingombranti nel centro storico e presso l’imbarco dei traghetti decidendo di limitare la circolazione ad alcune categorie di veicoli per il centro storico. “Una scelta che ha l’obiettivo di alleggerire il traffico e tutelare la circolazione pedonale” spiegano dall’amministrazione comunale.

Già da questo fine settimana è stato vietato il transito nel centro storico (in via Corrado Venini, a partire dall’incrocio con via Enrico Fermi; Piazza San Giorgio; Via IV Novembre; Viale Polvani) a ai veicoli per il trasporto di persone, con più di otto posti a sedere oltre il conducente (categorie M2 e M3, es. autobus e similari) ai veicoli per il trasporto di merci oltre le 3,5 t (categorie N2 e N3) e ai veicoli di lunghezza superiore ai 5 m non autorizzati.

Sarà sempre garantito il passaggio dei veicoli appartenenti a residenti, proprietari, affittuari o attività commerciali situati nelle predette vie; veicoli autorizzati all’accesso e alla sosta nella ZTL di Piazza San Giorgio; autobus sostitutivi del Servizio Ferroviario e scuolabus; veicoli di soccorso sanitario, appartenenti alle forze dell’ordine, dei Vigili del fuoco e della Protezione Civile, i veicoli per il trasporto merci che devono effettuare consegne di beni presso attività commerciali o privati nelle predette vie (es. corrieri, servizi postali), gli autobus turistici a servizio di gruppi con destinazione strutture turistico/ricettive situate nelle stesse vie (questi avranno obbligo di transito in direzione nord-sud), veicoli adibiti ai servizi di raccolta rifiuti urbani, pulizia cassonetti e lavaggio strade; veicoli utilizzati dalle agenzie di onoranze funebri, incluso il transito verso il cimitero e veicoli debitamente autorizzati per occupazioni suolo pubblico o manifestazioni.

Inoltre, per garantire la sicurezza nella zona dell’imbarco dei traghetti, è stabilito:

il divieto di transito in Via Enrico Fermi e Piazza Martiri delle Libertà degli autobus e il conseguente divieto di imbarco sui traghetti nei seguenti periodi: tutti i sabati, le domeniche e i festivi; dal 06 al 10 aprile 2023; 24 e 25 aprile 2023; dal 02 giugno al 04 giugno 2023; dal 1 al 31 agosto 2023; dal 30 ottobre al 1° novembre 2023;

il divieto di sosta e fermata nella zona dell’imbarco agli autobus che non devono imbarcarsi sui traghetti nei periodi non vietati;

il divieto di sosta, al sabato e nei festivi, nei parcheggi blu tra il pontile del traghetto e la biglietteria della navigazione, per regolare il flusso turistico in sicurezza.

“Questa decisione – aggiungono dal municipio – ha lo scopo di evitare che l’incrocio di veicoli di grandi dimensioni determini il blocco del traffico sull’arteria del centro storico, di calibro comunque limitato, e rendere più sicura per i pedoni la zona dell’imbarcadero, visto l’elevatissimo numero di turisti che si accodano davanti alla biglietteria per l’acquisto dei biglietto”.