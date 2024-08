Viabilità. Chiusure al transito sulla Sp72 per il ripristino della pavimentazione

Da lunedì 2 settembre sino a venerdì 6 settembre 2024 compreso, dalle 8.00 alle 17.30

Nel tratto compreso tra la rotatoria in località Malpensata di Perledo e la località Riva di Gittana

PERLEDO – Al fine di consentire interventi urgenti di ripristino pavimentazione stradale, la Provincia di Lecco ha disposto la chiusura al transito in orario diurno della Strada Provinciale 72 del Lago di Como nel tratto compreso tra la rotatoria in località Malpensata di Perledo (pk 74+400) e la località Riva di Gittana (pk 75+600) in comune di Perledo, da lunedì 2 settembre sino a venerdì 6 settembre 2024 compreso, dalle 8.00 alle 17.30 (è ammesso il passaggio di mezzi di soccorso in servizio di emergenza).