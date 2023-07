Week-end ‘Alpini-centrico’ sul lago: tutti gli eventi delle penne nere

A Bellano festeggiamenti per i cent’anni del gruppo

Penne nere a Mandello per onorare il Soccorso degli Alpini. Summer Party a Perledo

MANDELLO/BELLANO/PERLEDO – Sarà un tripudio di penne nere questo fine settimana sulle sponde del lago. Alcuni paesi della riviera, in particolare Bellano, Mandello e Perledo, ospiteranno eventi dedicati agli Alpini.

A cominciare da Bellano, la cui sezione ha raggiunto un importantissimo traguardo, quello dei cent’anni, che festeggerà con un ricco programma, cominciando da domani, sabato, con la commemorazione dei caduti alla Chiesetta Sacrario di San Rocco. Il giorno dopo, domenica, ammassamento, alzabandiera, sfilata e Santa Messa con a seguire la deposizione della corona al monumento dei caduti al Parco delle Rimembranze. Concluderà le celebrazioni il pranzo comunitario, aperto a tutti i cittadini.

Da non perdere anche l’iniziativa mandellese: ospitato domani un grande evento per dare risalto al Soccorso degli Alpini ‘Tenente Gildo Molteni’, a cui presenzierà la Fanfara della Brigata Alpina Taurinense con il picchetto armato del 2° Reggimento Alpini – Battaglione Alpini Saluzzo – 106° Compagnia Supporto alla Manovra.

“È un grande onore per il nostro Gruppo, e lo dovrà essere anche per Mandello (ma anche per i comuni del circondario) celebrare il Soccorso – dichiara sui social il capogruppo della sezione mandellese Claudio Bianchi – che tanto si prodiga da oltre 40 anni per garantire assistenza a tutti. E, per farlo, ospitare Alpini in armi, con la Fanfara e il picchetto armato, è cosa non di poco conto, anzi. La domanda che dobbiamo sempre farci in questi casi è sempre quella: quando mai capiterà un evento di questo tipo qui, a Mandello?”.

Bianchi ha invitato poi gli Alpini a indossare cappello e polo bianca, e ha rinnovato a tutti l’invito a prendere parte alla manifestazione, che in sintesi si svolgerà come segue: ammassamento dalle 14 in via degli Alpini (fuori dalla sede del Soccorso, davanti alla Casa di riposo), onori al gonfalone del Comune di Mandello e al Vessillo della Sezione ANA di Lecco, alzabandiera, commemorazione della fondazione del Soccorso, sfilata fino al monumento ai Caduti in piazza Garibaldi (Gera), onori ai Caduti, discorsi delle autorità e, a seguire, il carosello della Fanfara. Il tutto dovrebbe concludersi intorno alle 17 circa.

Domenica gli Alpini di Mandello saranno invece impegnati a servire i pasti per i partecipanti alla ‘Traversata del Lago’, in piazza del Mercato. Duramente impegnati, considerato che all’evento sportivo prenderanno parte ben 800 partecipanti.

Da ultimo, ma non meno importante, il Summer Party degli Alpini di Perledo al Parco Comunale, nella serata di domani, sabato. Cena con cucina tipica alpina dalle 19, allieterà poi i presenti il concerto dell’orchestra ‘Miky&Loca Sax’.