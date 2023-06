Merate: finalmente l’apertura del parco giochi alle Piramidi

Da oggi pomeriggio, venerdì, cancelli aperti al parco giochi intitolato a Francesca Laura Morvillo

L’attesa riapertura dopo i lavori di riqualificazione con la posa di nuovi giochi per i bambini, il camminamento pedonale e l’illuminazione

MERATE – Verrà aperto questo pomeriggio, venerdì 9 giugno, il parco giochi realizzato nell’area verde delle Piramidi tra via San Francesco e la neo intitolata via Lea Garofalo.

Ribattezzato parco Francesca Laura Morvillo (la moglie del giudice Giovanni Falcone, uccisa nella strage di Capaci insieme al marito e a tre uomini della scorta) nella cerimonia che si era simbolicamente tenuta l’8 marzo, giorno internazionale delle donne, l’area giochi, ben visibile anche dalla Statale, verrà finalmente aperta e resa fruibile ai bambini che da mesi sognano di poter salire sul maxi albero, con tanto di scivolo a tubo giallo, sul castello con scivoli e passerelle e sugli altri giochi posizionati nella parte alta dell’area verde.

Nei giorni scorsi gli operai del Comune hanno provveduto al taglio dell’erba, ormai altissima, ridefinendo così la sagoma del parco, riqualificato dopo i lavori che hanno comportato la posa di nuovi giochi per i bambini, la realizzazione di un camminamento pedonale e l’installazione di un moderno impianto di illuminazione.

Da oggi pomeriggio i cancelli, sprangati con tanto di lucchetto, verranno riaperti togliendo anche le reti arancioni poste per sbarrare gli ingressi selvaggi.

La cerimonia di inaugurazione avverrà tra qualche settimana, una volta ultimati alcuni dettagli tecnici.

“Abbiamo atteso e sollecitato anche noi all’impresa l’ultimo intervento mancante, la cui mancata realizzazione non inficia però l’utilizzo della struttura – precisa il sindaco Massimo Panzeri – . Stanchi, come tutta la cittadinanza, di vedere un’opera pronta ma inutilizzabile, abbiamo optato per l’apertura, rendendo così fruibile i giochi e l’area verde ai ragazzi che proprio ieri hanno festeggiato la fine dell’anno scolastico”.