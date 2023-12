Merate: piantumate 50 nuove piantine al lago di Sartirana

L’iniziativa ha visto protagonisti i bambini della scuola dell’infanzia di Sartirana

Domani, mercoledì, la conclusione del progetto iniziato in occasione della giornata dell’albero con la decorazione dell’albero di Natale

MERATE – Comune e bambini insieme per sensibilizzare sull’importanza del rispetto dell’ambiente e dalla natura. E’ iniziato il 21 novembre, in occasione della giornata nazionale degli alberi, il percorso che ha visto protagonisti i piccoli alunni della scuola materna di Sartirana, impegnati giorno dopo giorno, a conoscere e approfondire le meraviglie della natura, prendendo spunto dalla vicinissima riserva del lago di Sartirana.

L’iniziativa, promossa dall’assessore all’Ambiente Fabio Tamandi insieme alla collega all’Istruzione Franca Maggioni, ha visto ieri, martedì 19 dicembre, i bambini impegnati nella piantumazione di 50 nuove piantine donate da Regione Lombardia. Le nuove piantumazioni, simbolicamente adottate dai piccoli e dalla scuola stessa, rappresentano un impegno concreto alla protezione e alla cura degli alberi.

Un’attenzione particolare che verrà posta anche domani, mercoledì 21 dicembre, quando verrà decorato, con lavoretti dei bambini, realizzati con materiali di riciclo, l’albero di Natale collocato sulle sponde del lago di Sartirana, dove già è stato posizionato il tradizionale presepe sull’acqua.

Soddisfatto per il progetto il sindaco Massimo Panzeri che sottolinea come “l’impegno profuso da bambini, insegnanti, genitori, volontari della Riserva Naturale del Lago di Sartirana e Regione Lombardia è stato esemplare. L’atto di piantare cinquanta nuove piantine rappresenta il valore dell’educazione ambientale fin dalla giovane età”.

Gli fa eco l’assessore all’Ambiente Fabio Tamandi: “Il progetto si colloca nel solco di molte altre azioni pensate per proteggere il verde pubblico e sensibilizzare la cittadinanza sulla sua importanza. L’iniziativa ha il grande valore di rivolgersi direttamente ai più piccoli, così da insegnare loro l’importanza dell’ecologia, del riciclo e dell’amore verso l’ambiente che li circonda. Ringrazio dunque la scuola dell’Infanzia di Sartirana, che è stata capace di compiere un primo passo importante nella direzione della salvaguardia dell’ambiente”.

Non meno soddisfatta l’assessore al Welfare Franca Maggioni: “L’iniziativa rappresenta un prezioso esempio di come l’Istruzione possa essere un motore fondamentale nella sensibilizzazione e nella formazione dei nostri più giovani cittadini. È gratificante vedere come i bambini, insieme a insegnanti, genitori e comunità locale, si siano impegnati attivamente in un progetto concreto volto a promuovere la consapevolezza dell’importanza del verde. La decorazione dell’albero di Natale con materiali riciclati e la piantumazione delle cinquanta piantine non sono solo gesti simbolici, ma azioni tangibili volte a promuovere una cultura sostenibile”.