10eLotto, a Casatenovo messo a segno un 9 Oro da 250 mila euro

Vincita importante nei giorni scorsi in provincia di Lecco

Nell’estrazione di martedì 31 ottobre la fortuna ha baciato Casatenovo

CASATENOVO – La dea bendata ha sorriso a Casatenovo dove, grazie al 10eLotto, è stata centrata una vincita decisamente importante. Nell’estrazione di martedì 31 ottobre, come riporta Agipronews, a Casatenovo è stato realizzato un 9 Oro da 250 mila euro. Da segnalare poi, sabato 4 novembre, ben nove vincite a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, per un totale di 93.500 euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per quasi 13,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3,2 miliardi di euro in questo 2023.

Lotto, in Lombardia vinti oltre 320 mila euro

Lombardia in festa con il Lotto. Nell’estrazione di giovedì 2 novembre, come riporta Agipronews, a Lentate sul Seveso, in provincia di Monza e della Brianza, infatti, sono stati vinti ben 249.500 euro grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna grazie alla combinazione 9-20-82-90 giocata sulla ruota Nazionale, a cui si aggiungono due vincite gemelle, entrambe con un ambo da 37.500 euro, centrate a Lumezzane, in provincia di Brescia, con la combinazione 9-90 sulla ruota Nazionale. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per circa 5,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 994,5 milioni in questo 2023.