“Benvenuto don Giuseppe”: Calco ha accolto il nuovo parroco

Don Giuseppe Sala è stato accolto ufficialmente nella parrocchia San Vigilio di Calco

Nell’omelia il nuovo parroco ha espresso l’auspicio di riuscire a camminare insieme alla sua nuova comunità

CALCO – “Benvenuto don Giuseppe”. Con tanti striscioni bianchi, con le scritte in rosso, la comunità di Calco ha dato il benvenuto sabato a don Giuseppe Sala, 54 anni, parroco della parrocchia di San Vigilio a Calco e dei santissimi Gottardo e Colombano ad Arlate.

Originario di Santa Maria Hoè, cresciuto in oratorio a Imbersago, don Giuseppe è stato in precedenza alla guida, per nove anni, della parrocchia di Sant’Antonio Abate a Carlazzo, in provincia di Como.

Ordinato sacerdote nel 2008, a seguito di una vocazione tardiva, giunta dopo aver lavorato per alcuni anni nel settore privato, don Giuseppe è stato accolto con grande affetto ed entusiasmo dalla comunità di Calco durante la messa celebrata alla presenza anche del vicario episcopale monsignor Gianni Cesana, del parroco di Olgiate don Emanuele Colombo, dell’ex parroco di Calco don Marino Rossi e di padre Mario Ghezzi, rettore della Grugana.

Presenti il sindaco Stefano Motta e la collega Piera Antonella Mazza di Carlazzo, arrivata con un pullman insieme a diversi ormai ex parrocchiani di don Giuseppe. Nell’omelia il nuovo parroco ha ribadito l’intenzione di camminare insieme ai parrocchiani, grazie all’aiuto e ai consigli di tutti e soprattutto ricercando sempre l’entusiasmo e la volontà di buttarsi nelle cose e nella vita.