Brivio, biblioteca allagata: 50mila euro per eliminare le infiltrazioni d’acqua

Chiusa per allagamento la sala lettura riservata ai più piccoli. L’ironico cartello: “Accesso consentito solo a chi è munito di barchetta”

Il sindaco Airoldi: “Un problema che si trascina da tempo. L’ufficio tecnico ha predisposto ora un progetto da 50mila euro per risolvere alla radice la situazione”

BRIVIO – “Chiuso per allagamento. Accesso consentito solo a chi è munito di barchetta!”. E’ l’ironico cartello apparso qualche giorno fa all’ingresso della sala di lettura, riservata ai bambini, della biblioteca Pietro Frigerio di Brivio.

Le piogge registrate negli ultimi giorni hanno infatti fatto riemergere, in tutta la sua urgenza, il problema delle infiltrazioni d’acqua registrato dall’edificio in via Vittorio Emanuele II che ospita la biblioteca comunale.

Una criticità che si trascina da tempo e che era rimasta silente per un certo periodo, complice la siccità dello scorso anno. “Eravamo già intervenuti, con l’ufficio tecnico, con degli interventi per provare a sistemare la situazione – puntualizza il sindaco Federico Airoldi -. Purtroppo però i lavori effettuati che, in un primo momento, sembravano aver retto l’urto delle piogge, non sono risultati efficaci facendo emergere le problematiche che si sono acutizzate in questi giorni”.

Una situazione che l’amministrazione comunale vuole ora affrontare risolvendo il problema alla radice, consapevole che le continue infiltrazioni d’acqua, verificatesi in questi ultimi mesi, hanno messo a rischio la stessa salubrità dello spazio riservato ai più piccoli.

Il pavimento in linoleum è sgretolato in più punti, rendendo di fatto inagibili alcune parti dell’area dove sono situati i libri per l’infanzia. “L’ufficio tecnico ha effettuato con il responsabile Marco Manzoni un’analisi dettagliata della situazione predisponendo un progetto, condiviso con me e l’assessore Elisa Rossi, che prevede interventi per circa 50mila euro. Bisogna infatti intervenire realizzando un muro controterra con intercapedine cogliendo anche l’occasione per realizzare l’isolamento. In questo modo risolveremo la questione delle infiltrazioni alla radice”.

La speranza è quindi quella che si possa il più velocemente possibile scordare dei problemi di allagamento in biblioteca, lasciando le… barche in riva al fiume!