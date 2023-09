Brivio Run e Festival dello Sport fanno il pieno di atleti e sorrisi

Un weekend a tutto sport quello vissuto a Brivio sabato e domenica scorsi

In tantissimi sul lungofiume per la Brivio Run, la camminata sotto le stelle e il festival dello Sport, sviluppato su due giorni

BRIVIO – Tanti iscritti alla corsa e ancor di più alla camminata sotto le stelle. Grande successo per la seconda edizione della Brivio Run, la gara podistica promossa per il secondo anno consecutivo dall’assessorato allo Sport guidato da Elisa Rossi.

Sono state infatti 226 le persone che si sono presentati in piazza Frigerio, sabato pomeriggio, per misurarsi con il percorso di 6 chilometri, lungo l’alzaia dell’Adda e nel centro del paese, della Brivio Run, promossa quest’anno nella duplice forma di gara competitiva e non.

A tagliare per primo il traguardo Simone Paredi (Atletica Pidaggia), seguito da Manuel Sella (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) e Marco Melesi (Csc Cortenova) mentre il podio femminile risulta composto da Elisa Pastorelli (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), Alessia Bergamini (Csc Cortenova) e Daiana Concilio (Osa Valmadrera).

Tra i residenti a Brivio il più veloce di tutti è stato Stefano Villa, atleta dell’Osa Valmadrera, seguito da Marco Bortolotti (Adda running team) e Dario Gilardi (Sev Valmadrera). Tra le donne, primo posto, sempre tra i briviesi, per Monia De Rocchi, seguita da Laura Sesini, entrambe della RunCard.

Sono stati invece 510 i partecipanti alla camminata sotto le stelle organizzata dopo cena con il supporto dei soci della Geb, gruppo escursionisti briviesi: un lungo serpentone luminoso, formato in gran parte da famiglie con bambini, ha percorso i cinque chilometri tracciati dagli organizzatori trascorrendo una serata rilassante e piacevole.

A concludere la serie di iniziative proposte nel fine settimana a Brivio il festival dello Sport che ha richiamato sul lungofiume tantissime persone proponendo la possibilità di cimentarsi con sport diversi, dalla pallavolo al calcio, passando, tra gli altri, per l’arrampicata, il tiro con l’arco e le gettonatissime canoe.

Due giorni intensi e partecipati organizzato nell’ambito del ricco calendario di eventi predisposto in occasione della festa della Madonna dell’Addolorata, manifestazione che coniuga momenti religiosi e iniziative laiche, tra cui gli attesissimi fuochi d’artificio sull’Adda in programma domenica 17 settembre.