Casatenovo: festa della Repubblica con spettacolo e Costituzioni

L’iniziativa è in programma venerdì 26 maggio in occasione della festa della Repubblica

Consegna della Costituzione ai diciottenni e spettacolo Disonorata sulla legalità in Villa Mariani

CASATENOVO – Lo spettacolo Disonorata, in programma venerdì 26 maggio, a Villa Mariani inaugura il ciclo di iniziative in programma per la festa della Repubblica. L’iniziativa porta la firma dell’amministrazione comunale, in collaborazione con La grande casa e Rifugio: in scena lo spettacolo Disonorata, concepito all’interno dei campi estivi organizzati a Lecco dall’associazione Libera – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie e portato in scena dalla compagnia Lo Stato dell’arte. La rappresentazione verrà messa in scena all’auditorium Graziella Fumagalli alle 21: testi narrati e cantati, musica e silenzi porteranno alla luce storie di donne uccise dalle mafie, per rammentare nomi e fatti spesso sottaciuti o dimenticati.

Prima dello spettacolo, alle 20.30, la consegna delle Costituzioni a tutti i residenti di Casatenovo che in questo 2023 hanno compiuto o stanno per compiere diciotto anni. “La consegna della Costituzione ai diciottenni nella ricorrenza della Festa della Repubblica è diventata ormai una tradizione consolidata nel nostro Comune, una cerimonia con la quale la Carta costituzionale e i valori di libertà, giustizia e democrazia su cui si fonda vengono affidati alle nuove generazioni, affinché se ne facciano promotori e custodi nel vivere civile – precisa il sindaco Filippo Galbiati insieme al consigliere comunale Gaia Maria Giulia Riva -. Quest’anno vogliamo unirci ai festeggiamenti per il 75° anniversario dall’entrata in vigore della Carta ricordando in particolare tutti coloro che hanno fatto della lotta alle mafie il proprio modo di affermare la cultura della Costituzione, anche a scapito della vita. Come non cessa mai di esortare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, infatti, la battaglia per la legalità e per la Costituzione può essere vinta perché è nelle nostre mani”.