Cernusco, il comitato sugli alberi tagliati: “Macchè silenzio, la minoranza strumentalizza”

Tiene banco la vicenda degli alberi tagliati al parco della scuola primaria

Tirato in causa dai consiglieri di Un passo avanti insieme, il Comitato La Vittoria del Parco replica con una serie di domande all’amministrazione comunale

CERNUSCO – Alberi tagliati al parco della scuola primaria: si leva la voce anche del Comitato La Vittoria del Parco, accusato, neanche troppo velatamente, dal gruppo di minoranza Un passo avanti insieme di stare in silenzio davanti a quanto avvenuto al verde pubblico cittadino.

Con un comunicato, firmato da Silvana Nicoletti, Liliana Rota, Mauri Mirangela, Giancarlo Villa, Carla Viganò, Marina Russo, Filippo Ughi, Patrizia Nava, Ezio Sacchi, Cristina Fantini, Luciano Bertoldi, Rosaria Munafò, Aralla Manuela,

Angelo Guzzon e Camilla Begnini, il comitato cernuschese rivendica quanto effettuato alcuni anni fa con la raccolta di mille firme per salvare l’area verde di piazza della Vittoria e interviene nella vicenda denunciata dal gruppo di minoranza.

“Nella giornata di lunedì 13 febbraio sono stati abbattuti presso il parco della Vittoria 5 alberi. Questa scelta ha suscitato tra i cittadini sconcerto e delusione dovuti alla mancata comunicazione dell’Amministrazione comunale (neanche la Consulta Ambiente ne era stata informata) e alla sorpresa, purtroppo, di trovarsi davanti al fatto compiuto.Proteggere gli alberi, un bene comune, è un principio che va messo in atto con azioni concrete e non solo pronunciato come proposito, tanto più in questo periodo in cui è necessario fare tutto il possibile, dal luogo più piccolo al più grande, per preservare il patrimonio arboreo che rimane”.

Da qui una serie di richieste, avanzate alla giunta Toto, per chiarire i contorni della situazione ed evitare di fare confusione tra alberi “malati”, “morti”, “precari”, “gravemente danneggiati” e “pericolosi”.

“Vogliamo sapere a chi è stato affidato l’incarico della perizia sugli alberi ed il costo della perizia e ricevere la relazione in cui sono state evidenziate il tipo di analisi effettuate con le conclusioni sulla sorte degli alberi”. Non solo. “Vogliamo sapere quando, con quali e quante essenze “compatibili” verranno sostituiti gli alberi abbattuti e come saranno effettuate le potature previste sugli alberi di via Monza e via Stoppani”. Infine una domanda relativa alla proprietà del legno tagliato.

“In questi giorni il Comitato della Vittoria del Parco che, non scordiamolo, con la raccolta di 1000 firme ha salvato il paese da uno scempio edilizio e dall’abbattimento di molti alberi sani destinati ad essere sacrificati in nome del dio cemento, come anche i pioppi di va sant’Ambrogio e che ha imposto, alla passata Amministrazione, la redazione del censimento del verde urbano tanto citato, è sotto attacco della minoranza politica di Un Passo Avanti Insieme che ci accusa di stare in silenzio. Questo comunicato dimostra in maniera limpida la coerenza del nostro operato e la strumentalità politica di chi nel passato ha condiviso le scelte della Giunta De Capitani, altro che silenzio!”